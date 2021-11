UPSSSC PET 2021: अगर इस बार PET में नहीं कर पाए हैं अच्छा स्कोर तो अफसोस ना करें आप, जानिए आपके पास आगे क्या हैं विकल्प

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा 24 अगस्त को आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के परिणाम जारी किए जाने के बाद अब राज्य में जल्द ही हजारों पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। राज्य में UPSSSC द्वारा निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है। PET के परिणामों के आधार पर मार्च तक 22,794 पदों पर भर्तियां की जानी हैं और इनमें सिर्फ PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि, किस भर्ती में कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि UPSSSC जब भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी तभी अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थी किस भर्ती में हिस्सा लेने के पात्र हैं। राज्य में लेखपाल के 7882 पदों समेत कुल 22,794 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।

जो अभ्यर्थी PET 2021 में अच्छा स्कोर करने से चूक गए हैं, वो UPSSSC द्वारा निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने से वंचित रह जाएंगे। हालांकि, अभ्यर्थी उन सभी भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें PET आवश्यक नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी सिर्फ इसी वर्ष UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्योंकि आयोग द्वारा PET का आयोजन हर वर्ष किया जाना है। इसलिए जो अभ्यर्थी अभी इसमें अच्छा स्कोर करने से चूक गए हैं , वे अगले साल आयोजित होने वाली PET में शामिल होकर खुद को ग्रुप C के पदों पर आवेदन करने के पात्र बना सकते हैं।