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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPSSSC Junior Assistant Typing Test 2026: Admit Card Released for 46,282 Candidates

यूपीएसएसएससी: कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी, 13 से 26 नवंबर तक 46282 अभ्यर्थियों की परीक्षा

Tue, 03 Nov 2026 03:51 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 03:51 PM IST
सार

यूपीएसएसएससी ने कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य 46,282 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 13 से 26 नवंबर 2026 तक लखनऊ में दो पालियों में होगी।
 

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UPSSSC Junior Assistant Typing Test 2026: Admit Card Released for 46,282 Candidates
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कनिष्ठ सहायक भर्ती के तहत टंकण परीक्षा (टाइपिंग टेस्ट) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य पाए गए 46,282 अभ्यर्थियों की परीक्षा 13 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार, परीक्षा हर दिन दो पालियों में लखनऊ के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से 3 नवंबर 2026 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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UPSSSC Junior Assistant Typing Test 2026: परीक्षा का कार्यक्रम

विवरण जानकारी
भर्ती कनिष्ठ सहायक
विज्ञापन संख्या 12-परीक्षा/2024
टंकण परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी 46,282
परीक्षा की तारीख 13 से 26 नवंबर 2026
परीक्षा का शहर लखनऊ
पालियां दो
प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 3 नवंबर 2026

 

लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्र

टंकण परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित केंद्र पर किया जाएगा:

Excellence Infotec, In Campus of Rajat Woman's College of Education and Management, In front of Rajat P.G. College, New Panchvati, Kamta, Ayodhya Road, Lucknow-226028

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दोनों पालियों की रिपोर्टिंग टाइमिंग

आयोग ने पहली और दूसरी पाली के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग रिपोर्टिंग टाइम और प्रवेश द्वार बंद होने का समय तय किया है।

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पाली रिपोर्टिंग टाइम प्रवेश द्वार बंद होने का समय
पहली पाली सुबह 8:00 बजे सुबह 9:30 बजे
दूसरी पाली दोपहर 12:00 बजे दोपहर 1:30 बजे
 

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचें। प्रवेश द्वार बंद होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: ऐसे करें डाउनलोड

टंकण परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी इन चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  2. प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  3. मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  4. जानकारी जमा करने के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
  5. प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आयोग ने सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए विस्तृत निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दी गई परीक्षा तिथि और समय के अनुसार केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

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