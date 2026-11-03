यूपीएसएसएससी: कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी, 13 से 26 नवंबर तक 46282 अभ्यर्थियों की परीक्षा

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कनिष्ठ सहायक भर्ती के तहत टंकण परीक्षा (टाइपिंग टेस्ट) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य पाए गए 46,282 अभ्यर्थियों की परीक्षा 13 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार, परीक्षा हर दिन दो पालियों में लखनऊ के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से 3 नवंबर 2026 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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