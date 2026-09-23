यूपीएसएसएससी: 27 सितंबर को वन रक्षक मुख्य परीक्षा, जारी हुआ प्रवेश पत्र; इन तीन तरीकों से कर सकते हैं डाउनलोड

किन तीन तरीकों से डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र?

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, आयोग ने अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र भेजा है। वेबसाइट के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के स्टेप्स नीचे बताए गए हैं। इसके लिए मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।

आयोग की वेबसाइट पर जाएं।

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई प्रविष्टियां दर्ज करें।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।

भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।



अभ्यर्थी आयोग के अधिकृत एंड्रॉयड मोबाइल एप के माध्यम से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए लिंक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।