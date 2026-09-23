Kotdwar News: पोषण मेले में छह गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 23 Sep 2026 06:11 PM IST
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कोटद्वार। बाल विकास परियोजना दुगड्डा की ओर से बुधवार को नौवें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत नजीबाबाद रोड स्थित रोटरी क्लब भवन में पोषण मेले का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि सरकार नारी सशक्तीकरण पर काफी ध्यान दे रही है। नारी उत्थान एवं पोषण संंबंधित कई योजनाओं का लाभ महिला वर्ग को प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान छह गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। वहीं, तीन शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। 10 माताओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गईं, जबकि दो कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली प्रदान की गई।
आयोजन में बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि बिष्ट, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, विभागीय पर्यवेक्षक संतोषी गुसाईं, शैला रतूड़ी, सरोजनी मैठाणी मौजूद थे। संवाद
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कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि सरकार नारी सशक्तीकरण पर काफी ध्यान दे रही है। नारी उत्थान एवं पोषण संंबंधित कई योजनाओं का लाभ महिला वर्ग को प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान छह गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। वहीं, तीन शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। 10 माताओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गईं, जबकि दो कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली प्रदान की गई।
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आयोजन में बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि बिष्ट, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, विभागीय पर्यवेक्षक संतोषी गुसाईं, शैला रतूड़ी, सरोजनी मैठाणी मौजूद थे। संवाद
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