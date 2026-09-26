यूपीएससी: चार केंद्रीय संगठनों में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, क्या है पदवार योग्यता? जानें चयन प्रक्रिया

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं का प्रमाणपत्र/मार्कशीट, डिग्री या डिप्लोमा, जरूरी अनुभव प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को विकलांगता प्रमाणपत्र और आयु में छूट का लाभ लेने वालों को संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने विभाग को आवेदन की जानकारी देने का प्रमाण भी देना होगा। नाम बदला है तो उससे जुड़ा दस्तावेज और हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में दस्तावेज होने पर उसका प्रमाणित अनुवाद भी जमा करना होगा।