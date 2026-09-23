मैं, केवल मैं

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कौशलेंद्र

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                            वह लिखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई परिभाषायें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग रंग के अक्षरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी जैसी जाति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए वैसी परिभाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर का श्राप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे तो लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे भी करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसिंहासन तो मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचंभित हैं जातियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हँसती हुयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रोती हुयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचंभित सभी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें इस्तीफा चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि एक ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकल होने दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें फिर इस्तीफा चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दूसरे ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकल नहीं होने दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें अधिकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस्तीफा माँगने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि यह अधिकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बाबा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बाबा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नानबायोलाॅजिकल के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने परमपूज्य मोहन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुलारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नकचढ़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलचट्टे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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