यूपीएससी आईएफएस मेंस 2026: 22 नवंबर से शुरू होगी मुख्य परीक्षा, 24 को अवकाश, आ गया पूरा टाइमटेबल; यहां देखें
UPSC IFS Mains Exam Date 2026: यूपीएससी भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 से 29 नवंबर तक होगा। परीक्षा दो पालियों में होगी। 24 नवंबर को राजपत्रित अवकाश रहेगा। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम और समय की पूरी जानकारी देखें...
विस्तार
UPSC IFS Mains Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भारतीय वन सेवा (IFS) मुख्य परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी हो गया है। परीक्षा 22 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी।
अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग विषयों के प्रश्नपत्र देने होंगे। 24 नवंबर को कोई परीक्षा नहीं होगी। इस दिन राजपत्रित अवकाश है।
कब से कब तक होगी आईएफएस मुख्य परीक्षा?
आईएफएस मुख्य परीक्षा 2026 कुल आठ दिनों की अवधि में आयोजित होगी। हालांकि 24 नवंबर को परीक्षा नहीं होने के कारण प्रश्नपत्र लगातार आठ दिनों तक नहीं होंगे।
|तारीख
|दिन
|पहली पाली: सुबह 9 से दोपहर 12 बजे
|दूसरी पाली: दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे
|22 नवंबर 2026
|रविवार
|सामान्य अंग्रेजी
|सामान्य ज्ञान
|23 नवंबर 2026
|सोमवार
|गणित पेपर-1 / प्राणि विज्ञान पेपर-1
|गणित पेपर-2 / प्राणि विज्ञान पेपर-2
|24 नवंबर 2026
|मंगलवार
|कोई परीक्षा नहीं
|राजपत्रित अवकाश
|25 नवंबर 2026
|बुधवार
|सिविल इंजीनियरिंग / रासायनिक इंजीनियरिंग / यांत्रिक इंजीनियरिंग
|सिविल इंजीनियरिंग / रासायनिक इंजीनियरिंग / यांत्रिक इंजीनियरिंग
|26 नवंबर 2026
|गुरुवार
|कृषि इंजीनियरिंग / पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / रसायन विज्ञान
|कृषि इंजीनियरिंग / पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / रसायन विज्ञान
|27 नवंबर 2026
|शुक्रवार
|कृषि पेपर-1 / वानिकी पेपर-1
|कृषि पेपर-2 / वानिकी पेपर-2
|28 नवंबर 2026
|शनिवार
|भौतिकी पेपर-1
|भौतिकी पेपर-2
|29 नवंबर 2026
|रविवार
|भूविज्ञान पेपर-1 / सांख्यिकी पेपर-1
|भूविज्ञान पेपर-2 / सांख्यिकी पेपर-2
22 नवंबर को सामान्य अंग्रेजी से होगी शुरुआत
- मुख्य परीक्षा की शुरुआत 22 नवंबर को सामान्य अंग्रेजी के पेपर से होगी। यह पेपर सुबह की पाली में होगा।
- इसी दिन दोपहर की पाली में सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र आयोजित किया जाएगा।
- इसके अगले दिन यानी 23 नवंबर को गणित और प्राणि विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए दोनों पेपर होंगे।
नोटिस देखें:
24 नवंबर को नहीं होगी परीक्षा
24 नवंबर 2026 को परीक्षा नहीं होगी। यूपीएससी के कार्यक्रम में इस दिन को राजपत्रित अवकाश के रूप में रखा गया है। इसके बाद 25 नवंबर से विषयवार मुख्य परीक्षा आगे बढ़ेगी।
28 और 29 नवंबर को अंतिम प्रश्नपत्र
- 28 नवंबर को भौतिकी के दोनों पेपर होंगे। भौतिकी पेपर-1 सुबह और पेपर-2 दोपहर की पाली में आयोजित किया जाएगा।
- 29 नवंबर को परीक्षा का अंतिम दिन होगा। सुबह की पाली में भूविज्ञान पेपर-1 और सांख्यिकी पेपर-1 तथा दोपहर की पाली में दोनों विषयों के पेपर-2 होंगे।
अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा समय ध्यान रखना जरूरी
आईएफएस मुख्य परीक्षा में प्रत्येक सत्र तीन घंटे का होगा।
- पहली पाली: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
- दूसरी पाली: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक
अभ्यर्थियों को अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और दोनों पालियों के समय की जानकारी पहले से देख लेनी चाहिए।