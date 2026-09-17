यूपीएससी आईएफएस मेंस 2026: 22 नवंबर से शुरू होगी मुख्य परीक्षा, 24 को अवकाश, आ गया पूरा टाइमटेबल; यहां देखें

UPSC IFS Mains Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भारतीय वन सेवा (IFS) मुख्य परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी हो गया है। परीक्षा 22 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी।

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अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग विषयों के प्रश्नपत्र देने होंगे। 24 नवंबर को कोई परीक्षा नहीं होगी। इस दिन राजपत्रित अवकाश है।