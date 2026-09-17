क्या ब्रिक्स में बिगड़ गई थी जिनपिंग की तबीयत?: चीनी विपक्षी नेता का दावा- इलाज के लिए विशेष विमान से लौटे

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वांजुन शी ने पोस्ट में लिखा, इस तरह की अटकलें हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में बेहोश हो गए, तबीयत अचानक बिगड़ी पर उनके साथ मौजूद मेडिकल टीम ने उन्हें तत्काल उपचार दिया। इसके बाद जिनपिंग ने भारत यात्रा बीच में खत्म कर विशेष विमान से चीन वापस आए।पोस्ट में दावा किया गया कि विमान के बीजिंग हवाईअड्डे पहुंचने पर अधिकारियों के बड़े समूह ने शी का स्वागत नहीं किया और न ही कोई स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके बजाय, 'एक सैन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शी जिनपिंग को सीधे बीजिंग के 301 अस्पताल ले जाने के लिए किया गया।' वांजुन ने लिखा कि अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने जिनपिंग में इस्केमिक स्ट्रोक का पता लगाया।वांजुन के अनुसार, 'उड़ान के दौरान, सर्जरी की कोई सुविधा नहीं होने के कारण, चिकित्सा टीम केवल शी जिनपिंग की जान बचाए रखने के लिए रूढ़िवादी उपचार दे सकती थी।' वांजुन ने पोस्ट में आगे लिखा कि जिनपिंग की हालत को लेकर बीजिंग में चिंता बनी हुई है। उनकी आगामी अमेरिका यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि वांजुन के किसी दावे की सरकार या सरकारी मीडिया की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।