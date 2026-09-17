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क्या ब्रिक्स में बिगड़ गई थी जिनपिंग की तबीयत?: चीनी विपक्षी नेता का दावा- इलाज के लिए विशेष विमान से लौटे

Thu, 17 Sep 2026 04:32 AM IST
देवेश त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 17 Sep 2026 04:32 AM IST
सार

चीन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष वानजुन शिए ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेहत को लेकर दावा किया है। उनके मुताबिक, नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी बेहोश हुए और चिकित्सा सहायता मिलने के बाद कार्यक्रम बीच में छोड़कर विशेष विमान से चीन लौटे।

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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर चीन की विपक्षी पार्टी चीन डेमोक्रेसी पार्टी (सीडीपी) के अध्यक्ष वांजुन शी ने बड़ा दावा किया है। शी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें चीन लौटकर बीजिंग के 301 अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनके दावे की चीन के सरकार या सरकारी मीडिया की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
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वांजुन शी ने पोस्ट में लिखा, इस तरह की अटकलें हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में बेहोश हो गए, तबीयत अचानक बिगड़ी पर उनके साथ मौजूद मेडिकल टीम ने उन्हें तत्काल उपचार दिया। इसके बाद जिनपिंग ने भारत यात्रा बीच में खत्म कर विशेष विमान से चीन वापस आए।
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राष्ट्रपति जिनपिंग को लेकर और क्या दावा?
पोस्ट में दावा किया गया कि विमान के बीजिंग हवाईअड्डे पहुंचने पर अधिकारियों के बड़े समूह ने शी का स्वागत नहीं किया और न ही कोई स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके बजाय, 'एक सैन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शी जिनपिंग को सीधे बीजिंग के 301 अस्पताल ले जाने के लिए किया गया।' वांजुन ने लिखा कि अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने जिनपिंग में इस्केमिक स्ट्रोक का पता लगाया।
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अमेरिका जाने पर भी असमंजस बना
वांजुन के अनुसार, 'उड़ान के दौरान, सर्जरी की कोई सुविधा नहीं होने के कारण, चिकित्सा टीम केवल शी जिनपिंग की जान बचाए रखने के लिए रूढ़िवादी उपचार दे सकती थी।' वांजुन ने पोस्ट में आगे लिखा कि जिनपिंग की हालत को लेकर बीजिंग में चिंता बनी हुई है। उनकी आगामी अमेरिका यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि वांजुन के किसी दावे की सरकार या सरकारी मीडिया की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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