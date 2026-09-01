यूपीएससी: सुंयक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 का परिणाम जारी, इंटरव्यू के लिए कितनों का हुआ चयन? यहां जानें

UPSC CMS Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने आज, 1 सितंबर 2026 को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 (Combined Medical Services Examination 2026) की लिखित परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के लिए कुल 2,923 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग ने नाम-वार और रोल नंबर-वार परिणाम की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।

विज्ञापन





यूपीएससीसंयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (सीएमएस) 2026 की लिखित परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में सफल हुए 2,923 उम्मीदवारों को अब व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होना होगा।