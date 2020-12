खुशखबर! UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एक और मौका दे सकती है केंद्र सरकार

UPSC Civil Services: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार वर्ष 2021 से सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बीच कोविड 19 से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देने के प्रस्ताव पर लगातार बाचतीच चल रही है।

