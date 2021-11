UP Police Constable Recruitment 2021: यूपी पुलिस कांस्टेबल को किस ग्रेड-पे के हिसाब से मिलता है वेतन, सैलरी के साथ किन अतिरिक्त सुविधाओं का दिया जाता है लाभ

उत्तर प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 25,000 से अधिक पदों पर जल्द ही भर्तियों का आयोजन किया जाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के हिसाब से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती आयोजित किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही भर्ती बोर्ड जल्द से जल्द इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर देगा। यूपीपीआरपीबी ने इस भर्ती से जुड़ी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सिपाही भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चार चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें लिखित परीक्षा, शरीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड, व मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया शामिल होती है। इन सभी चरणों में सफल होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया जाता है उन्हीं उम्मीदवारों को पुलिस आरक्षी के पदों पर अंतिम रूप से चयनित माना जाता है। इस भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए उम्मीदवारों को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफ़िशियक वेबसाइट पर विज़िट करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी फेज-2 या फेज-3 के अंतगर्त होने वाले यूपीएसआई एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो सफलता डॉट कॉम के जरिए डिजाइन की गई फ्री मॉक टेस्ट सीरीज को सबस्क्राइब कर सकते हैं। इस निशुल्क सीरीज के लिए उम्मीदवारों को केवल FREE UP Police SI Course - Join Now दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।