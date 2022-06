{"_id":"629c2bf3a11c04765b567366","slug":"up-lekhpal-exam-2022-you-can-adopt-these-tips-to-avoid-negative-marking-in-the-main-examination-of-lekhpal-recruitment-know-what-is-the-whole-thing-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Lekhpal Exam 2022 : लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अपना सकते हैं ये टिप्स, जानिए क्या है पूरी बात","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Sun, 05 Jun 2022 09:37 AM IST

विस्तार

उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर होने वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा 19 जून हो होगी। इस परीक्षा में लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिसमें 11 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। यूपीएसएसएससी ने पीईटी - 2021 के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें ढाई लाख कैंडिडेट्स ही मेंस एग्जाम के लिए पात्र पाए गए हैं। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू है। ऐसे में इससे बचने के लिए इस आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए गए हैं। मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जा सकता है। हालांकि प्रवेश पत्र कब से जारी होने हैं इसे लेकर कोई आधिकारिक तिथि सामने नहीं आई है। इसलिए उम्मीदवारों को यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर विज़िट करते रहना चाहिए। वहीं अगर आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं और इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सफलता द्वारा चलाए जा रहे इस फ्री कोर्स UP Lekhpal FREE Course: Join Now को सब्सक्राइब कर घर बैठे कंप्लीट तैयारी और पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं।

निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अपना सकते हैं ये टिप्स

राजस्व लेखपाल की इस परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्राम समाज एवं विकास विषयों से पृष पूछे जाएंगे। ऐसे में इस परीक्षा के इन अंतिम दिनों में इन सभी विषयों का अधिक से अधिक मॉकटेस्ट हल करके सभी तरह के सवालों का कड़ा अभ्यास करना होगा। अभ्यर्थी उसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें जिसके उत्तर को लेकर उन्हें पूरा आत्मविश्वास हो, प्रश्नपत्र हल करते इस बात का खास ख्याल रखना होगा नहीं तो सही जवाबों के अंक भी नेगेटिव मार्किंग में कट सकते हैं। इसके अलावा लेखपाल परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए नोट्स से अभ्यास करना चाहिए।

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

