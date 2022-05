{"_id":"626e28d119739f4d8118dfb0","slug":"up-lekhpal-exam-2022-how-much-competition-will-be-there-in-lekhpal-recruitment-and-what-level-of-questions-will-be-asked-in-it-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Lekhpal Exam 2022: लेखपाल भर्ती में कितनी होगी प्रतिस्पर्धा और इसमें पूछे जाएंगे किस स्तर के प्रश्न, जानें यहाँ","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Sun, 01 May 2022 11:59 AM IST