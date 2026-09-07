यूपी होमगार्ड भर्ती: इस दिन आएगा फिजिकल का संशोधित प्रवेश पत्र, नोट करें तारीख, 14 सितंबर से शुरू होगा टेस्ट

UP Home Guard PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र 10 सितंबर 2026 को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। पहले संशोधित प्रवेश पत्र 7 सितंबर को जारी किए जाने की सूचना थी। अब इसकी तारीख बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी गई है।

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