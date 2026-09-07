बंगाल में मांसाहार पर बवाल: धीरेंद्र शास्त्री बोले- नवरात्र में नॉनवेज न खाएं, भाजपा ने दी संस्कृति की दुहाई

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान दुर्गा प्रतिमाओं के आसपास मांसाहारी भोजन नहीं बेचने की अपील की है। हावड़ा के लिलुआ में तीन दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान शास्त्री ने बंगाल के हिंदुओं से पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ नवरात्रि मनाने और अनुष्ठान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भले ही कोई देवी की प्रतिमा स्थापित न करे, लेकिन प्रतिमा के आसपास नॉन-वेज भोजन नहीं बेचा जाना चाहिए। शास्त्री की इस अपील के बाद बंगाली हिंदुओं के बीच बहस छिड़ गई है।

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