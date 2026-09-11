यूपी होमगार्ड फिजिकल की नई तारीख: 15 सितंबर से होगी पीईटी परीक्षा, कब आएगा एडमिट कार्ड? नोट करें ताजा शेड्यूल

UP Home Guard PET 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट-2025 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड की 11 सितंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार, पीईटी का आयोजन 15 सितंबर 2026 से किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं।

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