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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UP Home Guard PET 2026: Revised Admit Card on Sept 13, Physical Test From Sept 15

यूपी होमगार्ड फिजिकल की नई तारीख: 15 सितंबर से होगी पीईटी परीक्षा, कब आएगा एडमिट कार्ड? नोट करें ताजा शेड्यूल

Fri, 11 Sep 2026 07:59 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 07:59 PM IST
सार

UP Home Guard Physical New Date: उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख भी बता दी है। पुराने प्रवेश पत्र से परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।
 

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UP Home Guard PET 2026: Revised Admit Card on Sept 13, Physical Test From Sept 15
UP Home Guard Physical Dates Changed - फोटो : AI Generated

विस्तार
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UP Home Guard PET 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट-2025 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड की 11 सितंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार, पीईटी का आयोजन 15 सितंबर 2026 से किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं।

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कब जारी होगा संशोधित प्रवेश पत्र?

  • बोर्ड के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र 13 सितंबर 2026 को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
  • अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और परीक्षा का समय जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी।
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पुराने प्रवेश पत्र से परीक्षा दे पाएंगे या नहीं?

नहीं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित तारीखों के लिए पहले जारी किए गए प्रवेश पत्र मान्य नहीं होंगे।

  • अभ्यर्थियों को 13 सितंबर को जारी होने वाला संशोधित प्रवेश पत्र ही डाउनलोड करना होगा।
  • प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थित होना होगा।


इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि संशोधित प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

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प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो क्या करें?

यदि किसी अभ्यर्थी को संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी होती है, तो वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की हेल्पलाइन (08065075069) पर संपर्क कर सकता है।

 
विवरण तारीख
बोर्ड की सूचना जारी 11 सितंबर 2026
संशोधित प्रवेश पत्र जारी 13 सितंबर 2026
शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू 15 सितंबर 2026
प्रवेश पत्र डाउनलोड में समस्या की हेल्पलाइन 08065075069

 

कहां से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र और किन बातों का रखें ख्याल?

  • अभ्यर्थी संशोधित प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।
  • अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपना संशोधित प्रवेश पत्र जरूर डाउनलोड करना होगा।
  • पुराने प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से समस्या हो सकती है, क्योंकि बोर्ड ने पहले जारी प्रवेश पत्रों को संशोधित तारीखों के लिए अमान्य बताया है।
  • अभ्यर्थी प्रवेश पत्र मिलने के बाद उसमें दर्ज परीक्षा केंद्र, तारीख और समय को ध्यान से देख लें और उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। 
  • आगे की किसी भी सूचना के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को ही मानें।
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