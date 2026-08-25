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यूपीएसएसएसस: यूपी एएनएम परीक्षा का रिजल्ट घोषित,10272 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, श्रेणीवार कितनी गई कटऑफ? यहां जानें

Tue, 25 Aug 2026 01:50 PM IST
Shahin Praveen जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Shahin Praveen Updated Tue, 25 Aug 2026 01:50 PM IST
सार

UP Cooperative Bank Recruitment: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने सहकारी बैंक भर्ती 2026 की परीक्षा तारीखें जारी कर दी हैं। ऑनलाइन परीक्षा सितंबर में दो दिनों तक आयोजित की जाएगी।

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UP Cooperative Bank Exam Date 2026 Announced, Check Complete Schedule
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepik

विस्तार
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UPCISB: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (UPCISB) ने विशेष चयन 2026 के तहत होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 7 और 8 सितंबर 2026 को होगी। 7 सितंबर को प्रबंधक, सहायक/कैशियर और कनिष्ठ प्रबंधक पदों की परीक्षा होगी, जबकि 8 सितंबर को सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक/टंकक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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क्या है परीक्षा शेड्यूल?

तारीख पाली और समय पद संस्था
7 सितंबर 2026 पहली पाली: सुबह 8:35 से 10:35 बजे तक प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
7 सितंबर 2026 दूसरी पाली: दोपहर 12:35 से 2:35 बजे तक सहायक/कैशियर (बैंकिंग असिस्टेंट/क्लेरिकल स्टाफ) जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
7 सितंबर 2026 तीसरी पाली: शाम 4:05 से 6:05 बजे तक कनिष्ठ प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
8 सितंबर 2026 पहली पाली: सुबह 8:35 से 10:35 बजे तक सहायक अभियंता (सिविल) उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
8 सितंबर 2026 दूसरी पाली: दोपहर 12:35 से 2:35 बजे तक सहायक/टंकक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड

कितना मिलेगा वेतन?

  • प्रबंधक (श्रेणी-1) पद के लिए वेतनमान 34,000 से 88,000 तक है।
  • कनिष्ठ प्रबंधक (श्रेणी-2) के लिए वेतनमान 29,600 से 82,100 तक है।
  • सहायक/कैशियर और सहायक/टाइपिस्ट (श्रेणी-3) पदों के लिए वेतन 25,620 से 64,670 तक है।
  • सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2) पद के लिए वेतनमान स्तर-10 के अनुसार 56,100 से 1,77,500 तक है।

श्रेणी-1 और 2 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा पैटर्न

विषय प्रश्न अंक
तर्क क्षमता/मानसिक क्षमता 20 20
संख्यात्मक/मात्रात्मक योग्यता 20 20
सामान्य जागरूकता 15 15
सहकारिता 15 15
हिंदी और अंग्रेजी भाषा 10 10
विषय से जुड़े प्रश्न 40 120
कुल 120 200

श्रेणी-3 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा पैटर्न

विषय प्रश्न अंक
तर्क क्षमता/मानसिक क्षमता 20 40
संख्यात्मक/मात्रात्मक योग्यता 20 40
कंप्यूटर 20 40
हिंदी और अंग्रेजी भाषा 20 40
सामान्य जागरूकता 20 20
सहकारिता 20 20
कुल 120 200


परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) होगी और हर गलत उत्तर पर प्रश्न के कुल अंक का 25% काटा जाएगा।

 कैसे होगा चयन?

  • श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के पद: प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक और सहायक अभियंता पदों पर चयन मुख्य ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।
  • श्रेणी-3 के पद: सहायक/कैशियर और सहायक/टाइपिस्ट पदों पर चयन मुख्य ऑनलाइन परीक्षा और दक्षता/कौशल परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा।
  • दो चरणों में परीक्षा: अगर आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दो चरणों में कराई जा सकती है।
  • प्रारंभिक परीक्षा के अंक: प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।
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