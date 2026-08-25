यूपीएसएसएसस: यूपी एएनएम परीक्षा का रिजल्ट घोषित,10272 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, श्रेणीवार कितनी गई कटऑफ? यहां जानें
UP Cooperative Bank Recruitment: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने सहकारी बैंक भर्ती 2026 की परीक्षा तारीखें जारी कर दी हैं। ऑनलाइन परीक्षा सितंबर में दो दिनों तक आयोजित की जाएगी।
विस्तार
UPCISB: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (UPCISB) ने विशेष चयन 2026 के तहत होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 7 और 8 सितंबर 2026 को होगी। 7 सितंबर को प्रबंधक, सहायक/कैशियर और कनिष्ठ प्रबंधक पदों की परीक्षा होगी, जबकि 8 सितंबर को सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक/टंकक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।
क्या है परीक्षा शेड्यूल?
|तारीख
|पाली और समय
|पद
|संस्था
|7 सितंबर 2026
|पहली पाली: सुबह 8:35 से 10:35 बजे तक
|प्रबंधक
|जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
|7 सितंबर 2026
|दूसरी पाली: दोपहर 12:35 से 2:35 बजे तक
|सहायक/कैशियर (बैंकिंग असिस्टेंट/क्लेरिकल स्टाफ)
|जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
|7 सितंबर 2026
|तीसरी पाली: शाम 4:05 से 6:05 बजे तक
|कनिष्ठ प्रबंधक
|जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
|8 सितंबर 2026
|पहली पाली: सुबह 8:35 से 10:35 बजे तक
|सहायक अभियंता (सिविल)
|उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
|8 सितंबर 2026
|दूसरी पाली: दोपहर 12:35 से 2:35 बजे तक
|सहायक/टंकक
|जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
कितना मिलेगा वेतन?
- प्रबंधक (श्रेणी-1) पद के लिए वेतनमान 34,000 से 88,000 तक है।
- कनिष्ठ प्रबंधक (श्रेणी-2) के लिए वेतनमान 29,600 से 82,100 तक है।
- सहायक/कैशियर और सहायक/टाइपिस्ट (श्रेणी-3) पदों के लिए वेतन 25,620 से 64,670 तक है।
- सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2) पद के लिए वेतनमान स्तर-10 के अनुसार 56,100 से 1,77,500 तक है।
श्रेणी-1 और 2 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा पैटर्न
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|तर्क क्षमता/मानसिक क्षमता
|20
|20
|संख्यात्मक/मात्रात्मक योग्यता
|20
|20
|सामान्य जागरूकता
|15
|15
|सहकारिता
|15
|15
|हिंदी और अंग्रेजी भाषा
|10
|10
|विषय से जुड़े प्रश्न
|40
|120
|कुल
|120
|200
श्रेणी-3 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा पैटर्न
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|तर्क क्षमता/मानसिक क्षमता
|20
|40
|संख्यात्मक/मात्रात्मक योग्यता
|20
|40
|कंप्यूटर
|20
|40
|हिंदी और अंग्रेजी भाषा
|20
|40
|सामान्य जागरूकता
|20
|20
|सहकारिता
|20
|20
|कुल
|120
|200
परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) होगी और हर गलत उत्तर पर प्रश्न के कुल अंक का 25% काटा जाएगा।
कैसे होगा चयन?
- श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के पद: प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक और सहायक अभियंता पदों पर चयन मुख्य ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।
- श्रेणी-3 के पद: सहायक/कैशियर और सहायक/टाइपिस्ट पदों पर चयन मुख्य ऑनलाइन परीक्षा और दक्षता/कौशल परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा।
- दो चरणों में परीक्षा: अगर आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दो चरणों में कराई जा सकती है।
- प्रारंभिक परीक्षा के अंक: प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।