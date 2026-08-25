यूपीएसएसएसस: यूपी एएनएम परीक्षा का रिजल्ट घोषित,10272 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, श्रेणीवार कितनी गई कटऑफ? यहां जानें

UPCISB: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (UPCISB) ने विशेष चयन 2026 के तहत होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 7 और 8 सितंबर 2026 को होगी। 7 सितंबर को प्रबंधक, सहायक/कैशियर और कनिष्ठ प्रबंधक पदों की परीक्षा होगी, जबकि 8 सितंबर को सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक/टंकक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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