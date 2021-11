UP Police ASI Recruitment 2021: यूपी ASI की लिखित परीक्षा में इस डॉक्यूमेंट की छायाप्रति जरूर लेकर जाएं उम्मीदवार, वरना हो जाएगी मुश्किल

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 1,329 ASI पदों के लिए निकाली गई भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा चार और पांच दिसंबर को दो चरणों में प्रदेश के 13 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में दो पालियों में सम्पन्न कराई जाएगी। इस परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार छह दिसंबर 2021 को अतिरिक्त दिन के रूप में सुरक्षित रखा गया है ताकि यदि किसी एग्जाम डेट को किसी कारणवश परीक्षा नहीं आयोजित की जा सके तो उस दिन होने वाले एग्जाम को छह दिसंबर को पूरा कराया जा सके। भर्ती बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक पालियों के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे और मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा ASI पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, जिनका आवेदन पत्र पूरी तरह से सत्य पाया गया है, अपनी लिखित परीक्षा के पूरे कोर्स का इन अंतिम दिनों में कंप्लीट रीविजन व प्रैक्टिस करना चाहते हैं वे तुरंत सफलता डॉट कॉम के इस FREE UP Police ASI Course- Join Now कोर्स को बस एक क्लिक की मदद से ज्वॉइन कर सकते हैं।