एसएससी ने 17 नवंबर 2026 को टियर-2 की फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी की है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। फाइनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स डाउनलोड करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवार रात 11 बजे तक ही ये दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद लिंक बंद हो जाएगा।

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