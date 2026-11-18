एसएससी सीएचएसएल 2025: टियर-2 की अंतिम उत्तर कुंजी-रिस्पॉन्स शीट और अंक जारी, इस तारीख तक कर पाएंगे डाउनलोड
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीएचएसएल 2025 टियर-2 परीक्षा की फाइनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने उत्तर और स्कोर देख सकते हैं। डाउनलोड की सुविधा 16 दिसंबर 2026 की रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
विस्तार
एसएससी ने 17 नवंबर 2026 को टियर-2 की फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी की है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। फाइनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और मार्क्स डाउनलोड करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवार रात 11 बजे तक ही ये दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद लिंक बंद हो जाएगा।
आयोग ने टियर-2 का फाइनल रिजल्ट 7 अक्तूबर 2026 को घोषित किया था। अब परीक्षा में सफल और असफल, दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत उत्तर और अंक देख सकते हैं।
जरूरी तारीखें
|विवरण
|तारीख
|परीक्षा की तारीख
|10 और 22 अप्रैल 2026
|रिजल्ट जारी
|7 अक्तूबर 2026
|फाइनल आंसर की जारी
|17 नवंबर 2026
|डाउनलोड की अंतिम तारीख
|16 दिसंबर 2026
|अंतिम समय
|रात 11 बजे
|आधिकारिक वेबसाइट
|ssc.gov.in
रिस्पॉन्स शीट में कौन-सी जानकारी मिलेगी?
लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकेंगे। इसमें शामिल हैं:
- उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर
- परीक्षा की तारीख और शिफ्ट
- प्रत्येक प्रश्न की आईडी
- प्रश्न का सही उत्तर
- उम्मीदवार द्वारा चुना गया विकल्प
- प्रत्येक प्रश्न के लिए मिले अंक
किन पदों के लिए आयोजित हुई थी सीएचएसएल परीक्षा?
एसएससी सीएचएसएल भर्ती के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में निम्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं:
- लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)
- जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA)
- डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
SSC CHSL Final Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं:
- एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in खोलें।
- सीएचएसएल टियर-2 फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज पर अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद फाइनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और अंक स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- अपने उत्तरों और प्राप्त अंकों की जांच करें।
- सभी दस्तावेज डाउनलोड करके उनका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।