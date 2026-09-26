एसएससी: चार दिन बाद सीजीएल टियर-1 परीक्षा, आखिरी समय में इन जरूरी बातों का रखें विशेष ध्यान; जानें टिप्स

सिर्फ पढ़ें नहीं, सवाल हल करें

तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए केवल पढ़ने के बजाय प्रश्नों के अभ्यास पर जोर दें। तय समय में फुल लेंथ मॉक टेस्ट हल करें और परीक्षा जैसा माहौल बनाकर अपनी स्पीड जांचें। टेस्ट पूरा होने के बाद गलत सवालों का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि गलती किस वजह से हुई। जिन प्रश्नों में अधिक समय लगा, उन्हें भी दोबारा हल करें, ताकि समय-प्रबंधन बेहतर हो सके।

स्पीड की करें जांच

हर विषय की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से सेक्शन वाइज टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र हल करें। इससे परीक्षा के पैटर्न और पूछे जाने वाले सवालों की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। प्रश्नों को कम समय में सही तरीके से हल करने की कोशिश करें और साथ ही अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान दें। गणित और रीजनिंग में कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें। वहीं, इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स-एंटोनिम्स और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स से जुड़े सवालों को नियमित रूप से हल करें।