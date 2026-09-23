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हिंदुस्तान एक संसार है

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            प्यारा हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा संसार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे हिंदुस्तान में सारे संसार का प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां गंगा सरयू का मैदान और पठार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा प्यारा स्वर्ग से सुंदर काश्मीर यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने जिसके स्वीटजरलैंड कहीं नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा प्यारा हिम्मती हिमालय यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने जिसके कोई पर्वत टिकता नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे तीन तरफ तीन समंदर यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सामने सात समंदर टिकता नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे पावन गंगा मां का मैदान यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे राणा प्रताप का राजस्थान यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे वीर शिवाजी का महाराष्ट्र यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे वीर कुंवर का आरा बलिया बक्सर यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे वीर मंगल पांडे का बागी बलिया यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे मैनेजर सिंह का गुदरी सिंह के टोला यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे चित्तू पांडे का प्रथम आजाद सम्राज्य यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे हजारी प्रसाद का साहित्य सम्राज्य यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे वीर भगत सिंह का पंजाब यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे वीर चंद्रशेखर आजाद का मध्य प्रदेश यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी वीरांगना लक्ष्मी बाई का झांसी यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सत्येन्द्र सिंह 'सहज' का 'बलिया की मिट्टी' यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर कृति " बागी बलिया" "वतन के नाम" यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारे हमारे हिंदुस्तान को पहचानती पूरी मही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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