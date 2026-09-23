आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   MEHBOOB MERA KYUN ROOTH GYA HAI
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

महबूब मेरा क्यों रूठ गया है

SHASHI BHUSHAN

SHASHI BHUSHAN

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सावन की बरसती बारिश से अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा क्यों टूट गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी-भीगी इन रातों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी याद सताती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन तेरे ये चाँदनी भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको तन्हा कर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की बरसती बारिश से अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा क्यों टूट गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद खड़ा है खिड़की पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारे भी कुछ कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों के साए में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग संग मेरे वो भी रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी पलकों पर इक चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज नज़र मुझे आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन तेरे ये सावन भी अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को बहुत रुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बात की है ये ख़ामोशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों दिल से दिल अब दूर हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ामोशी चुभती है अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी दूरी रुलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा चले तो तेरी खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से छू जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार लौट आ मेरे यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तेरा रास्ता देख रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की बरसती बारिश से अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा क्यों टूट गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद करो प्रिय सावन की उस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश में हम तुम कैसे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी-भीगी उन राहों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे के संग जैसे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदों की रिमझिम में छुपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मुझको देखा करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पलकों पर ठहरी बूँदें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथों में लेते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो बस तुझको चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों मेरा कसूर हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो छत, वो बादल, वो मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मीठी-मीठी बातें भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पास रहे तो सावन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो केवल बरसात रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिल में बस तू रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिल आज क्यों टूट गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिना ये मेरा जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे खुद से ही रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की बरसती बारिश से अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा क्यों टूट गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़ता हुई मेरे यार, बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महबूब मेरा क्यों रूठ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~शशि भूषण
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
43 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree