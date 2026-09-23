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सत्य सनातन है

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "सत्य सनातन है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य का न जन्म है, न विस्तार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अन्त उसका, वह तो अजन्मा सार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य सनातन है, सदा से वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असत्य का जन्म, क्षय और अन्त सही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप करो तुम, धोए गंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे छल रहे हो, खुद को या गंगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा तो पावन, मन तो मैला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मन धो, फिर तन धुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का मतलब, अमीर होना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकप्रिय, परफेक्ट की, भीड़ होना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वास्तविक बनो, विनम्र बनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दयालु बनो, तो जीवन धन्य बनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमाल देखो, कैसी रीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद रिश्तों में, बंधन की जीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बंधे रिश्तों में, आजादी ढूंढते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधना-छूटना, दोनों में झूझते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरत पर बहाना, बुरे वक्त पर ताना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का ही अक्सर, होता है निशाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए उम्मीद, अपनों से कम रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्म पर ही, भरोसा रखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान अलग, अपनी पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलना न करो, यही तो ज्ञान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और जैसा, बनने में मत खो जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद जैसे हो, वैसे ही हो जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जलता है, तो सफलता भी यही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें कुछ बात है, तभी तो जलन रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझदार हैं, बात समझ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से बोले तो, काम समझ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी खूबसूरती, वाणी में बसती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी खूबसूरती, मौन में सजती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर स्वभाव ही, जीवन विटामिन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी से तो, हर दिन रंगीन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के बाद ही, सवेरा आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरे वक्त के बाद, अच्छा वक्त लाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद कभी भी, छोड़ना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे के बाद ही, उजाला सत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल होना है तो, सुनो ये बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सलाह देते हो, दूसरों को दिन-रात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी पर खुद भी, अमल करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी ये जीवन, सफल करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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39 मिनट पहले

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