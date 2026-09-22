एसएससी: सीजीएल टियर-1 परीक्षा के लिए सिटी स्पिल जारी, एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले होंगे उपलब्ध

24 सितंबर तक कर सकेंगे OTR मैपिंग

SSC के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने अपना स्क्राइब चुना है, उन्हें अपने स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन नंबर जमा कर OTR मैपिंग करनी होगी। उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 को रात 11 बजे तक अपने स्क्राइब का OTR मैप कर सकते हैं। आयोग केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब एंट्री पास जारी करेगा, जिन्होंने निर्धारित समय तक सफलतापूर्वक OTR मैपिंग पूरी कर ली होगी।



आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपने स्क्राइब के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 4 नवंबर 2025 को जारी अद्यतन नीति के अनुसार निर्धारित होगी। स्क्राइब सुविधा से संबंधित अन्य सभी नियम संबंधित परीक्षा अधिसूचना के अनुसार लागू रहेंगे।

सिटी स्लिप में ये विवरण होंगे शामिल

परीक्षा शहर की सूचना पर्ची में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा का नाम, पंजीकरण या आवेदन विवरण, SSC CGL टियर-1 परीक्षा की तारीख, आवंटित परीक्षा शहर और परीक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश दिए होंगे।

कैसे डाउनलोड करें शहर सूचना पर्ची?