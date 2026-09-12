एसएससी सीजीएल 2026: आ गई तारीख, 30 सितंबर से शुरू होगी टियर-1 परीक्षा, अक्तूबर में इस दिन तक होगा आयोजन

क्या है एसएससी सीजीएल?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के पदों (जैसे Inspector, ASO, Tax Assistant, Auditor आदि) पर भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। सीजीएल 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी इस प्रकार है:

कार्यक्रम समय सीमा / तिथि अधिसूचना एवं आवेदन शुरुआत 21 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 (रात 11:00 बजे तक) आवेदन सुधार विंडो (Correction Window) 29 जून से 1 जुलाई 2026 टियर-I परीक्षा (Tier-1 CBT) 30 सितंबर - 30 अक्तूबर 2026 टियर-II परीक्षा (Tier-2 CBT) दिसंबर 2026 (संभावित)

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों (Tiers) में विभाजित है:



1. टियर-I (स्क्रीनिंग/क्वालिफाइंग परीक्षा)

यह कंप्यूटर-आधारित ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसमें 100 प्रश्न (कुल 200 अंक) होते हैं और समय 1 घंटा (60 मिनट) मिलता है:

रीजनिंग (General Intelligence & Reasoning): 25 प्रश्न (50 अंक)

सामान्य जागरूकता (General Awareness): 25 प्रश्न (50 अंक)

गणित (Quantitative Aptitude): 25 प्रश्न (50 अंक)

अंग्रेजी (English Comprehension): 25 प्रश्न (50 अंक)



2. टियर-II (मुख्य परीक्षा - मेरिट निर्धारण के लिए)

अंतिम चयन सूची (Merit List) टियर-II के अंकों के आधार पर तैयार होती है: