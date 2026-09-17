बैंक जॉब 2026: एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारियों की भर्ती, एमबीए और बीटेक वालों को मौका; सीटीसी 98 लाख तक

डीन किसी भी विषय में एमबीए, कार्यकारी एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीए या समकक्ष डिग्री में कम से कम 55% अंक। इसके अलावा भारतीय यूनिवर्सिटी या भारतीय/अंतरराष्ट्रीय B-School से PhD/MPhil भी मान्य है। विज्ञापन विज्ञापन योग्यता के बाद कुल 15 साल का अनुभव। इसमें प्रशिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान में डीन, निदेशक, प्रमुख या समकक्ष पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।

फैकल्टी किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक। PhD/MPhil अतिरिक्त योग्यता है। कम से कम 6 साल का शिक्षण अनुभव। यह अनुभव यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान या कॉर्पोरेट लर्निंग संस्थान में फैकल्टी, प्रोफेसर या समकक्ष पद पर होना चाहिए।

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में एमबीए या समकक्ष डिग्री में कम से कम 55% अंक। मार्केटिंग में कम से कम 5 साल का अनुभव। इसमें कम से कम 3 साल का अनुभव कार्यकारी शिक्षा, मैनेजमेंट संस्थान, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग या एडटेक संस्थान की मार्केटिंग में होना चाहिए।

डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (IT रिस्क) BE/BTech (कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT या साइबर सिक्योरिटी) में कम से कम 50% अंक। एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस/IT या MTech कंप्यूटर साइंस/साइबर सिक्योरिटी/इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी मान्य है। IT क्षेत्र में कम से कम 12 साल का अनुभव। IT रिस्क मैनेजमेंट या सूचना सुरक्षा में कम से कम 6 साल का अनुभव वांछनीय है।