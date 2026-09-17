ठाणे: बंदूक की नोक पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पूर्व भाजपा विधायक-बर्खास्त सिपाही पर मामला दर्ज; जांच शुरू

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महिला की शिकायत के हवाले से पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे भिवंडी के बापगांव स्थित एक फार्महाउस में बंदूक दिखाकर बंधक बनाया गया था। आरोप है कि वहां उसे जबरन शराब पिलाई गई और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस के अनुसार, महिला शादीशुदा है और वैवाहिक विवाद का सामना कर रही है। आरोप है कि नरेंद्र पवार ने समझौता कराने के बहाने उसे अपने कार्यालय बुलाया था।13 सितंबर को पवार और शैलेश पाटिल उसे बापगांव के फार्महाउस ले गए। वहां कथित तौर पर उसे बंदूक दिखाकर धमकाया गया, शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पवार के वहां से चले जाने के बाद पाटिल ने कथित तौर पर महिला के साथ दोबारा उत्पीड़न किया। इसके बाद आरोपियों के एक सहयोगी ने महिला को उसके घर छोड़ दिया।इसके बाद महिला ने 16 सितंबर को इंस्टाग्राम पर मिले संपर्क नंबर के जरिए कांग्रेस पार्षद कंचन कुलकर्णी से संपर्क किया। उसने अपनी आपबीती बताने के साथ वीडियो फुटेज और व्हाट्सऐप चैट रिकॉर्ड समेत कुछ सबूत भी साझा किए।कुलकर्णी ने बताया कि महिला ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे संपर्क किया था। उनके अनुसार, महिला की बात सुनने और उसके दिए वीडियो व चैट सबूत देखने के बाद वे उसे तुरंत पडघा पुलिस स्टेशन लेकर गए।पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते के हस्तक्षेप के बाद पडघा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक पंकज गिरी ने मामले की जानकारी की पुष्टि की और एफआईआर दर्ज की। नरेंद्र पवार और शैलेश पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सामूहिक दुष्कर्म, हथियार दिखाने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक पंकज गिरी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज होने की पुष्टि की है। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।