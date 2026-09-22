आरआरबी एनटीपीसी यूजी: 12वीं पास के लिए रेलवे में भर्ती, 15 अक्तूबर से शुरू होगा आवेदन, कितनी हैं वैकेंसी?

कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है।

विवरण तारीख/जानकारी सांकेतिक अधिसूचना जारी 21 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 15 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम समय सीमा रात 11:59 बजे आयु की गणना की तारीख 1 जनवरी 2027 शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास

RRB NTPC UG Recruitment 2026: कितनी वैकेंसी भरीं जाएंगी?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के तहत कुल 1,688 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इनमें ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद शामिल हैं।