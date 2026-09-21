रेलवे में नई भर्ती: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 3477 पदों पर 8 अक्तूबर से आवेदन, कब तक भर सकेंगे फॉर्म?

आधार में नाम और जन्मतिथि जरूर जांच लें

इस भर्ती में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने आधार में दर्ज जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए। आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज नाम और जन्मतिथि से मेल खानी चाहिए।



आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार का सत्यापन किया जाएगा। आधार से सत्यापित नहीं होने वाले आवेदन में भर्ती के अलग-अलग चरणों में अतिरिक्त जांच हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपनी फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट करा लेने की सलाह दी गई है।