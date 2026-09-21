रेलवे में नई भर्ती: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 3477 पदों पर 8 अक्तूबर से आवेदन, कब तक भर सकेंगे फॉर्म?
RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 को शुरू की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत स्नातक स्तर के 3477 संभावित पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 6 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे।
विस्तार
RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) ग्रेजुएट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए CEN No. 06/2026 का सांकेतिक विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत कुल 3477 संभावित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 6 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
किन पदों पर होगी भर्ती?
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के तहत स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में विभिन्न गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। इन पदों का वेतन स्तर लेवल-5 और लेवल-6 होगा। पदवार रिक्तियों और शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी विस्तृत भर्ती अधिसूचना में दी जाएगी।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|रेलवे भर्ती बोर्ड
|परीक्षा का नाम
|आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2026
|विज्ञापन संख्या
|CEN No. 06/2026
|कुल संभावित पद
|3477
|पद
|नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट)
|वेतन स्तर
|लेवल-5 और लेवल-6
|श्रेणी
|रेलवे भर्ती
|आधिकारिक वेबसाइट
|rrbapply.gov.in
कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म?
सांकेतिक नोटिस के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया अक्तूबर में शुरू होगी। अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि आखिरी समय में तकनीकी परेशानी होने पर दिक्कत न हो।
|विवरण
|तारीख
|सांकेतिक नोटिस जारी
|21 सितंबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|8 अक्तूबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|6 नवंबर 2026
|अंतिम समय
|रात 11:59 बजे
कितनी पढ़ाई जरूरी है?
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकती है। इसकी विस्तृत जानकारी पूरी भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आएगी।
कितनी उम्र होनी चाहिए?
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आधार में नाम और जन्मतिथि जरूर जांच लें
इस भर्ती में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने आधार में दर्ज जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए। आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज नाम और जन्मतिथि से मेल खानी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार का सत्यापन किया जाएगा। आधार से सत्यापित नहीं होने वाले आवेदन में भर्ती के अलग-अलग चरणों में अतिरिक्त जांच हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपनी फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट करा लेने की सलाह दी गई है।
कैसे होगा चयन?
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पहला चरण
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा का दूसरा चरण
- जहां लागू हो, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा या टाइपिंग कौशल परीक्षा
- दस्तावेज सत्यापन
- चिकित्सा परीक्षण
किस पद के लिए कौन-सी परीक्षा लागू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी भर्ती की पूरी अधिसूचना में दी जाएगी।
कितनी देनी होगी आवेदन फीस?
आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।
|श्रेणी
|आवेदन शुल्क
|सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस
|500 रुपये
|एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/महिला
|250 रुपये
|भुगतान का माध्यम
|ऑनलाइन
कैसे भरें आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म?
अभ्यर्थी आवेदन शुरू होने के बाद नीचे दिए चरणों के जरिए फॉर्म भर सकेंगे:
- सबसे पहले rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- आधार और 10वीं के प्रमाण पत्र में दर्ज नाम और जन्मतिथि का मिलान करें।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें।
- मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।
- जमा किए गए फॉर्म की प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
पदवार रिक्तियों, विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और अन्य नियमों की पूरी जानकारी विस्तृत भर्ती अधिसूचना में दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए।