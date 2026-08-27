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रेलवे: 87 हजार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक के सीबीटी-2 का परिणाम जारी; अब आगे क्या?

Thu, 27 Aug 2026 01:01 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Thu, 27 Aug 2026 01:01 PM IST
सार

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर की भर्ती के कंप्यूटर आधारित परीक्षण-II का परिणाम जारी कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीटी-2 परीक्षा 10 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी।
 

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RRB NTPC Graduate CBT-II Result out; Check steps to download score cards, What's Next?
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AI Generated

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी स्नातक स्तर की भर्ती के दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2) का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम 27 अगस्त 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया।

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सीईएन 06/2025 के तहत हुई इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी क्षेत्रवार मेरिट सूची पीडीएफ डाउनलोड कर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन करना होगा।

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एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी-2 कब हुआ था?

एनटीपीसी स्नातक सीबीटी-2 परीक्षा 10 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इसमें कुल 87,337 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब परिणाम जारी होने के साथ इन अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है।

5,810 स्नातक स्तर के पदों पर होनी है भर्ती

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026 के जरिए कुल 5,810 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सह टंकक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक और यातायात सहायक जैसे पद शामिल हैं।

 

विवरण जानकारी
भर्ती आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर
सीईएन 06/2025
कुल पद 5,810
सीबीटी-1 16 से 27 मार्च 2026
सीबीटी-1 परिणाम 11 जून 2026
सीबीटी-2 परीक्षा 10 जुलाई 2026
सीबीटी-2 परिणाम 27 अगस्त 2026
सीबीटी-2 में शामिल 87,337 अभ्यर्थी
चयन प्रक्रिया सीबीटी-1, सीबीटी-2, सीबीएटी/सीबीटीएसटी, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा

 

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अब आगे क्या होगा?

सीबीटी-2 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके पद के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा। स्टेशन मास्टर और यातायात सहायक जैसे पदों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी) देना होगा।

वहीं, टंकण से जुड़े पदों, जैसे वरिष्ठ लिपिक सह टंकक और कनिष्ठ लेखा सह टंकक, के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) में शामिल होना होगा।

इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतिम नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के सभी निर्धारित चरण पूरे होने के बाद होगी।

किन पदों के लिए सीबीएटी और सीबीटीएसटी?

अभ्यर्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि सीबीटी-2 के बाद सभी पदों के लिए एक जैसी परीक्षा नहीं होगी।

  • सीबीएटी: स्टेशन मास्टर और यातायात सहायक जैसे पदों के लिए।
  • सीबीटीएसटी: वरिष्ठ लिपिक सह टंकक और कनिष्ठ लेखा सह टंकक जैसे टंकण वाले पदों के लिए।


इन चरणों के लिए आरआरबी की ओर से अलग से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आगे की जानकारी मिलती रहेगी।

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक सीबीटी-2 परिणाम कैसे देखें?

अभ्यर्थी क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाएं:

  • सबसे पहले अपने क्षेत्र की आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर परिणाम या सूचना पट्ट से जुड़े सेक्शन में जाएं।
  • एनटीपीसी स्नातक स्तर के पदों के लिए सीईएन 06/2025 सीबीटी-2 परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • क्षेत्रवार जारी मेरिट सूची पीडीएफ खोलें।
  • पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजकर परिणाम देखें।
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