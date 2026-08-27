रेलवे: 87 हजार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक के सीबीटी-2 का परिणाम जारी; अब आगे क्या?

अब आगे क्या होगा?

सीबीटी-2 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके पद के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा। स्टेशन मास्टर और यातायात सहायक जैसे पदों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी) देना होगा।



वहीं, टंकण से जुड़े पदों, जैसे वरिष्ठ लिपिक सह टंकक और कनिष्ठ लेखा सह टंकक, के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) में शामिल होना होगा।



इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतिम नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के सभी निर्धारित चरण पूरे होने के बाद होगी।