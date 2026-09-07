रेलवे: आरआरबी ग्रुप-डी भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे चेक करें अपने जवाब और दर्ज करें आपत्ति

उत्तर कुंजी से क्या फायदा होगा?

उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी परिणाम जारी होने से पहले अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें उत्तर पुस्तिका में दिए गए अपने जवाबों का मिलान आधिकारिक उत्तरों से करना होगा। अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अभ्यर्थी को लगता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया उत्तर गलत है, तो वह आपत्ति दर्ज कर सकता है।



ध्यान रखें कि अभी आपत्ति दर्ज करने की अवधि की जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आगे जारी होने वाली सूचना पर नजर रखनी चाहिए।