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रेलवे: आरआरबी ग्रुप-डी भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे चेक करें अपने जवाब और दर्ज करें आपत्ति

Mon, 07 Sep 2026 07:18 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 07 Sep 2026 07:18 PM IST
सार

RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 7 सितंबर को उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब अपने जवाबों का मिलान कर संभावित अंक जान सकते हैं। गलती मिलने पर आपत्ति भी दर्ज की जा सकेगी।
 

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RRB Group D Answer Key 2026 Released, Check Response Sheet and Raise Objection
Answer Key - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी 7 सितंबर 2026 को जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या सीईएन 09/2025 के तहत हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। अभ्यर्थी अपनी अस्थायी उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं।

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22 हजार से अधिक पदों पर होनी है भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए लेवल-1 के कुल 22,195 पदों को भरा जाना है।

 
विवरण जानकारी
भर्ती संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड
भर्ती रेलवे ग्रुप-डी भर्ती 2026
केंद्रीय रोजगार सूचना सीईएन 09/2025
पद ग्रुप-डी / लेवल-1
कुल पद 22,195
परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर आधारित परीक्षा
परीक्षा की तारीखें 3 से 25 अगस्त 2026
उत्तर कुंजी जारी
उत्तर पुस्तिका -
आपत्ति की अवधि अभी घोषित नहीं
चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा

 

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किन तारीखों में हुई थी समूह-डी की परीक्षा?

  • रेलवे समूह-डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कुल 16 दिनों में आयोजित की गई थी। परीक्षा 3 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त 2026 तक चली।
  • परीक्षा 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 अगस्त 2026 को हुई थी।
  • अब उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की तुलना रेलवे भर्ती बोर्ड के सही उत्तरों से कर सकते हैं।
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उत्तर कुंजी से क्या फायदा होगा?

उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी परिणाम जारी होने से पहले अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें उत्तर पुस्तिका में दिए गए अपने जवाबों का मिलान आधिकारिक उत्तरों से करना होगा। अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अभ्यर्थी को लगता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया उत्तर गलत है, तो वह आपत्ति दर्ज कर सकता है।

ध्यान रखें कि अभी आपत्ति दर्ज करने की अवधि की जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आगे जारी होने वाली सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

गलत उत्तर पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

उत्तर कुंजी में किसी उत्तर को गलत मानने पर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

  • संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  • सीईएन 09/2025 समूह-डी उत्तर कुंजी के लिंक पर जाएं।
  • पंजीकरण संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से लॉगिन करें।
  • आपत्ति दर्ज करें या उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनें।
  • अपनी आपत्ति के समर्थन में जरूरी प्रमाण या दस्तावेज अपलोड करें।
  • यदि आपत्ति शुल्क लागू है, तो निर्धारित शुल्क जमा करें।
  • आवेदन जमा करें और इसकी पुष्टि रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

उत्तर पुस्तिका कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी जिस क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से आवेदन कर चुके हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं।

  • संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं।
  • सीईएन 09/2025 समूह-डी वाले भाग में जाएं।
  • समूह-डी उत्तर कुंजी/उत्तर पुस्तिका के लिंक पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन विवरण जमा करें।
  • स्क्रीन पर उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका दिखाई देगी।
  • अपने दिए गए जवाबों का सही उत्तरों से मिलान करें।
  • उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आपत्तियों के बाद क्या होगा?

  • अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से की जाएगी। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।
  • अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  • चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच शामिल है।
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