एमबीए वालों के लिए 2 लाख तक वेतन वाली नौकरी: राइट्स लिमिटेड में डिप्टी जीएम की भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन?

राइट्स लिमिटेड ने डिप्टी जनरल मैनेजर (एचआर) के पदों पर नियमित भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 3 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 3 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 2 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास एचआर या इससे जुड़े विषय में MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM या अन्य मान्य स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के साथ कम से कम 11 वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को E-4 ग्रेड में 70,000 से 2,00,000 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा।

भर्ती की महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन और पात्रता से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

विवरण तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026 आयु और अनुभव की गणना की कटऑफ तारीख 2 दिसंबर 2026 शैक्षणिक योग्यता की कटऑफ तारीख 2 दिसंबर 2026



पदों का विवरण और श्रेणीवार रिक्तियां

राइट्स ने नोटिस No. RG/31-R1/25 के तहत डिप्टी जनरल मैनेजर (HR) के कुल 3 पदों पर भर्ती निकाली है।

श्रेणी पदों की संख्या सामान्य (UR) 1 ओबीसी (NCL) 1 एसटी 1 कुल 3

शैक्षणिक योग्यता: एचआर में विशेषज्ञता जरूरी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मानव संसाधन या इससे जुड़े विषयों में मान्य स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मान्य योग्यताएं इस प्रकार हैं:

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MBA

PGDBA

PGDBM

PGDM

PGDHRM

मानव संसाधन (HR)

कार्मिक प्रबंधन (Personnel Management)

औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

श्रम कल्याण (Labour Welfare)

मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट (MHROD)

इसके अलावा, उम्मीदवार को विश्वविद्यालय या संस्थान की ओर से जारी ऐसा प्रमाणपत्र देना होगा, जिसमें HR, Personnel Management, Industrial Relations या Labour Welfare में विशेषज्ञता स्पष्ट रूप से दर्ज हो। केवल स्व-घोषणा या स्वयं दिया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए?

उम्मीदवार की श्रेणी न्यूनतम अंक सामान्य (UR) और EWS 60% SC, ST, OBC-NCL और PwBD 50%



आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यदि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करते हैं, तो उन पर भी सामान्य/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत अंकों का नियम लागू होगा।

11 साल का संबंधित कार्य अनुभव अनिवार्य

उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद एचआर क्षेत्र में कम से कम 11 साल का अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव की गणना 2 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। अनुभव निर्धारित क्षेत्रों में होना चाहिए।

आयु सीमा और श्रेणीवार छूट

इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष है। आयु की गणना 2 दिसंबर 2026 के आधार पर होगी।

श्रेणी आयु में छूट अधिकतम आयु सामान्य/EWS कोई छूट नहीं 41 वर्ष SC/ST 5 वर्ष 46 वर्ष OBC-NCL 3 वर्ष 44 वर्ष PwBD 10 वर्ष श्रेणी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के अधिवासी उम्मीदवार 5 वर्ष 46 वर्ष RITES के नियमित/संविदा कर्मचारी 5 वर्ष 46 वर्ष

चयन कैसे होगा?

दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच: ऑनलाइन आवेदन और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों और दस्तावेजों में कमी की जानकारी राइट्स की वेबसाइट पर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन: इंटरव्यू से पहले मूल प्रमाणपत्रों की जांच होगी। सत्यापन में सफल उम्मीदवार ही अगले चरण में पहुंचेंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार: तकनीकी दक्षता, व्यक्तित्व, संवाद क्षमता और कार्यकारी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। मेडिकल जांच: अंतिम नियुक्ति राइट्स के निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार फिट घोषित होने पर निर्भर करेगी।



वेतनमान और मिलने वाली सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को नियमित आधार पर एग्जीक्यूटिव ई-4 ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा।

विवरण जानकारी पद डिप्टी जनरल मैनेजर (HR) ग्रेड ई-4 वेतनमान 70,000-2,00,000 रुपये शुरुआती बेसिक पे 70,000 रुपये

बेसिक पे के अलावा चयनित अधिकारियों को कंपनी के नियमों के अनुसार कई सुविधाएं मिलेंग, जैसे महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा आदि।



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आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य (UR)/OBC 600 रुपये EWS/SC/ST/PwBD 300 रुपये

इसके अतिरिक्त लागू GST और बैंक शुल्क भी देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार राइट्स की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक या कूरियर से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं: