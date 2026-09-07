राजस्थान: राज्य पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, 13 सितंबर को होगा एग्जाम, ऐसे पाएं अपना हॉल टिकट

राजस्थान सेट का प्रवेश पत्र जारी, कहां मिलेगा?

जिन अभ्यर्थियों ने तय समय में अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया है, वे अब अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र केवल डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थियों को इसकी कोई मुद्रित प्रति डाक के जरिए नहीं भेजी जाएगी।



परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट अपने पास रखना जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए प्रवेश पत्र जल्द डाउनलोड कर लें।