राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के एडमिट कार्ड आज, 26 नवंबर को जारी करने वाला है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपना ई-एडमिट कार्ड आधिकारिक राजस्थान भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in या राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (SSO) खाते से डाउनलोड कर सकेंगे।

राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर की परीक्षा कब होगी?

परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन होगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और अन्य निर्देश ध्यान से जांच लें। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना होगा।

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परीक्षा की तारीख और समय

बोर्ड की सूचना के अनुसार, अस्थायी ई-एडमिट कार्ड 26 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा शहर की जानकारी 21 नवंबर से उपलब्ध है, लेकिन यह एडमिट कार्ड नहीं है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का पता जानने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।

आरएसएसबी तीन दिन तक हर दिन दो पालियों में परीक्षा कराएगा।

तारीख पहली पाली दूसरी पाली 1 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक 2 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक

एडमिट कार्ड में ये जानकारी जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उस पर दर्ज इन जानकारियों को जांच लें:

उम्मीदवार का नाम

परीक्षा का नाम

आवेदन या पंजीकरण संख्या

रोल नंबर

फोटो और हस्ताक्षर

पिता का नाम

लिंग

परीक्षा केंद्र और उसका पता

परीक्षा की तारीख और पाली

रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा से जुड़े निर्देश

यदि व्यक्तिगत जानकारी या परीक्षा से जुड़ी किसी जानकारी में गलती हो, तो उम्मीदवार आरएसएसबी अधिकारियों से संपर्क करें।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

उम्मीदवार राजस्थान भर्ती पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये चरण अपनाएं:

आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ‘Admit Card’ सेक्शन खोलें। ‘Get Admit Card’ विकल्प पर क्लिक करें। ‘CET-2026 12th Level Recruitment’ चुनें। आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। जानकारी सबमिट कर एडमिट कार्ड खोलें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और साफ प्रिंटआउट निकाल लें।

उम्मीदवार राजस्थान SSO पोर्टल पर अपनी पंजीकृत SSO ID और पासवर्ड से लॉग इन करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद Recruitment Portal सेक्शन में जाकर संबंधित परीक्षा का एडमिट कार्ड चुनें।