एनएफसी अप्रेंटिस भर्ती: न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में निकली 431 वैकेंसी, कौन कर सकता है आवेदन? जानें नियम

NFC Apprentice Recruitment 2026: न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (NFC) ने आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 431 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 16 सितंबर 2026 तक चलेगी।

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