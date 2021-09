MP Police SI Recruitment 2021: SI और कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया हो रही समाप्त, जल्दी करें आवेदन क्योंकि यहां बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी नौकरी

{"_id":"614d84e68ebc3e0de65e3405","slug":"mp-police-si-recruitment-2021-application-process-for-si-and-constable-recruitment-is-over-hurry-up-safalta","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"MP Police SI Recruitment 2021: SI \u0914\u0930 \u0915\u0949\u0928\u094d\u0938\u094d\u091f\u0947\u092c\u0932 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0938\u092e\u093e\u092a\u094d\u0924, \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092f\u0939\u093e\u0902 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0932\u093f\u0916\u093f\u0924 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u0940","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 24 Sep 2021 02:01 PM IST

सार MP Police SI Recruitment 2021: मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 50 और सब-इंस्पेक्टर के 10 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।

पुलिस विभाग में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर (SI) पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल के 50 और सब-इंस्पेक्टर (SI) के 10 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी MP पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 4 अक्टूबर तक संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आप SSC GD, NDA&NA, UP SI या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की मदद ले सकते हैं। आप इन फ्री कोर्सेस से यहाँ से Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now जुड़ सकते हैं।

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी नौकरी

MP पुलिस में SI और कॉन्स्टेबल के पदों पर होने वाली यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के लिए जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक SI के पदों के लिए ओलंपिक गेम्स, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे आयोजनों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी जबकि कॉन्स्टेबल के पद के लिए अधिकृत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता आवेदन कर सकते हैं। हर कैटेगरी के मेडल प्रमाण पत्र को अंक प्रदान किए जाएंगे फिर इन अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इस भर्ती में किसी भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा।



आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यताएं

कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का आठवीं पास होना और अन्य अभ्यर्थियों का दसवीं पास होना आवश्यक है। जबकि, सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी अभ्यर्थियों का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इन पदों पर 18 वर्ष से 33 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। महिला वर्ग, एससी, एसटी व ओबीसी को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।