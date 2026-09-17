एमपीईएसबी: 12वीं पास के लिए पुलिस विभाग में नई भर्ती, एएसआई-सूबेदार की 655 वैकेंसी, इस दिन शुरू होगा आवेदन

भर्ती में कितने चरण होंगे?

चयन प्रक्रिया में लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा और कौशल परीक्षा शामिल होगी। अंतिम मेरिट में लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे।



पहला चरण: लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा के लिए दो घंटे मिलेंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं होगा।

दूसरे चरण में कौशल परीक्षा कैसी होगी?

लिखित परीक्षा के बाद पद और श्रेणी के अनुसार पदों की संख्या से सात गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होगा।



सूबेदार आशुलिपिक के लिए

हिंदी आशुलिपि की दो परीक्षाएं होंगी। प्रत्येक में पांच मिनट का श्रुतलेख (Dictation) होगा और गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। लेख के लिए कुल 20 अंक और उसे लिखने/टाइप करने के लिए 80 अंक होंगे।



सहायक उप निरीक्षक के लिए

हिंदी टाइपिंग की परीक्षा होगी। इसमें 600-600 शब्द के दो अनुच्छेद टाइप करने होंगे। प्रत्येक अनुच्छेद के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा।