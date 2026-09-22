केवीएस भर्ती 2026: पीजीटी-टीजीटी और प्रशिक्षक पदों पर भर्ती, साक्षात्कार से होगा चयन; कितना मिलेगा वेतन? जानें

पीजीटी भौतिकी भौतिकी या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, कम से कम 50% अंक। स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय पढ़ा होना चाहिए। बी.एड. या मान्य एकीकृत बी.एड. डिग्री जरूरी। विज्ञापन

पीजीटी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस/आईटी में एम.एससी., एम.सी., एम.टेक. या संबंधित डिग्री, कम से कम 50% अंक। बी.एड. या मान्य एकीकृत बी.एड. डिग्री जरूरी।

टीजीटी गणित संबंधित विषय में स्नातक/ऑनर्स/एकीकृत डिग्री, कम से कम 50% अंक। बी.एड. या मान्य विशेष शिक्षा योग्यता जरूरी। सीटीईटी पेपर-II पास होना अनिवार्य। गणित को कम से कम 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। साथ में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन

टीजीटी संस्कृत संस्कृत या संबंधित विषय में स्नातक/ऑनर्स/पोस्ट ग्रेजुएशन/एकीकृत डिग्री। बी.एड. या मान्य विशेष शिक्षा योग्यता जरूरी। सीटीईटी पेपर-II पास होना अनिवार्य। स्नातक में संस्कृत कम से कम 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ी होनी चाहिए।

टीजीटी विज्ञान संबंधित विज्ञान विषयों में स्नातक/ऑनर्स/पोस्ट ग्रेजुएशन/एकीकृत डिग्री। बी.एड. या मान्य विशेष शिक्षा योग्यता जरूरी। सीटीईटी पेपर-II पास होना अनिवार्य। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन विज्ञान का निर्धारित संयोजन होना चाहिए।

विशेष शिक्षक स्नातक में कम से कम 50% अंक। विशेष शिक्षा में बी.एड. या बी.एड. के साथ विशेष शिक्षा का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। प्रारंभिक स्तर का सीटीईटी पास होना चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) में वैध पंजीकरण और CRR नंबर जरूरी।

एटीएल प्रशिक्षक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक, कम से कम 50% अंक। एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड., कम से कम 50% अंक। हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी।

खेल शिक्षक/कोच शारीरिक शिक्षा में स्नातक या समकक्ष योग्यता, कम से कम 50% अंक। राज्य या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षक/प्रशिक्षक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक, कम से कम 50% अंक। एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड., कम से कम 50% अंक। हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी।

लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय महासंघ से कराटे, ताइक्वांडो या जूडो में प्रमाणित प्रशिक्षक होना चाहिए।

योग शिक्षक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री। मान्यता प्राप्त संस्थान से योग में एक साल का प्रशिक्षण होना चाहिए।