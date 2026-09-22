Asian Games 2026 Live: क्वार्टर फाइनल में सिंधू-यामागुची का मुकाबला जारी; शूटिंग में भारत की नजर एक और पदक पर

07:27 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: सॉफ्ट टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को हराया, जय मीणा की शानदार जीत जय मीणा ने पाकिस्तान के हुसैन अरैन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबला 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, 4-0 से अपने नाम किया। जय पूरे मुकाबले में बेहतर खिलाड़ी रहे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।



जय मीणा ने पाकिस्तान के हुसैन अरैन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबला 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, 4-0 से अपने नाम किया। जय पूरे मुकाबले में बेहतर खिलाड़ी रहे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

07:26 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम फाइनल का क्या है फॉर्मेट? 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम फाइनल का फॉर्मेट हाल के वर्षों से थोड़ा अलग है। इसमें गोल्ड और कांस्य पदक के लिए अलग-अलग मुकाबले नहीं होंगे। फाइनल में चारों टीमें एक साथ शूटिंग करेंगी। यह व्यक्तिगत स्पर्धा की तरह होगा, जिसमें समय-समय पर खिलाड़ियों का उन्मूलन होता जाएगा। फाइनल सुबह 8:25 बजे शुरू होगा। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम फाइनल का फॉर्मेट हाल के वर्षों से थोड़ा अलग है। इसमें गोल्ड और कांस्य पदक के लिए अलग-अलग मुकाबले नहीं होंगे। फाइनल में चारों टीमें एक साथ शूटिंग करेंगी। यह व्यक्तिगत स्पर्धा की तरह होगा, जिसमें समय-समय पर खिलाड़ियों का उन्मूलन होता जाएगा। फाइनल सुबह 8:25 बजे शुरू होगा।

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07:24 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: कबड्डी में कोरिया के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, देवांक के शानदार रेड से बढ़त 9-4 भारत और कोरिया के बीच मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। स्कोर 5-4 था, तभी देवांक ने शानदार रेड करते हुए दो अंक हासिल किए। इसके बाद भारत ने अपनी बढ़त बढ़ाकर 9-4 कर ली। भारतीय टीम की इस तेज शुरुआत से कोरियाई कोच भी नाराज नजर आए और उन्होंने टाइमआउट लिया।



भारत और कोरिया के बीच मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। स्कोर 5-4 था, तभी देवांक ने शानदार रेड करते हुए दो अंक हासिल किए। इसके बाद भारत ने अपनी बढ़त बढ़ाकर 9-4 कर ली। भारतीय टीम की इस तेज शुरुआत से कोरियाई कोच भी नाराज नजर आए और उन्होंने टाइमआउट लिया।

07:21 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: बैडमिंटन में सिंधू हारीं, यामागुची ने 21-11 से जीता तीसरा गेम; जापान के खिलाफ भारत पर दबाव बैडमिंटन में महिला टीम के क्वार्टर फाइनल में जापान का मुकाबला भारत से जारी है। पहले मैच में अकाने यामागुची ने पीवी सिंधू को हरा दिया है। यामागुची ने क्रॉस-कोर्ट ड्रॉप के साथ पीवी सिंधू के खिलाफ पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। उन्होंने एकतरफा गेम में सिंधू को 21-11 से हराया। इसके साथ ही भारत जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहला टाई हार गया है। जापान के खिलाफ जीत के लिए यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम था।अब भारत को वापसी के लिए उन्नति हुड्डा से उम्मीद होगी। विश्व नंबर-23 उन्नति का सामना विश्व नंबर-7 टोमोका मियाजाकी से होगा। भारत को बराबरी पर लाने के लिए उन्नति को शानदार प्रदर्शन करना होगा।



बैडमिंटन में महिला टीम के क्वार्टर फाइनल में जापान का मुकाबला भारत से जारी है। पहले मैच में अकाने यामागुची ने पीवी सिंधू को हरा दिया है। यामागुची ने क्रॉस-कोर्ट ड्रॉप के साथ पीवी सिंधू के खिलाफ पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। उन्होंने एकतरफा गेम में सिंधू को 21-11 से हराया। इसके साथ ही भारत जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहला टाई हार गया है। जापान के खिलाफ जीत के लिए यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम था।अब भारत को वापसी के लिए उन्नति हुड्डा से उम्मीद होगी। विश्व नंबर-23 उन्नति का सामना विश्व नंबर-7 टोमोका मियाजाकी से होगा। भारत को बराबरी पर लाने के लिए उन्नति को शानदार प्रदर्शन करना होगा।

07:21 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला हारीं, थाईलैंड के खिलाफ भारत पर दबाव श्रीजा अकुला को ओरेवान परानांग ने जोरदार वापसी करते हुए हरा दिया। निर्णायक गेम में थाई खिलाड़ी ने 12-10 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही राउंड ऑफ-16 मुकाबले में भारत थाईलैंड से पीछे हो गया है। अब भारतीय टीम पर दबाव है। यशस्विनी घोरपड़े अगला मुकाबला खेलेंगी, जहां उनका सामना सुथासिनी सावेताबुत से होगा।



श्रीजा अकुला को ओरेवान परानांग ने जोरदार वापसी करते हुए हरा दिया। निर्णायक गेम में थाई खिलाड़ी ने 12-10 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही राउंड ऑफ-16 मुकाबले में भारत थाईलैंड से पीछे हो गया है। अब भारतीय टीम पर दबाव है। यशस्विनी घोरपड़े अगला मुकाबला खेलेंगी, जहां उनका सामना सुथासिनी सावेताबुत से होगा।

07:04 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: शूटिंग में भारत फाइनल में, इलावेनिल-माने की एक और पदक पर नजर इलावेनिल वालारिवान और पार्थ माने ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना कोरिया, चीन और वियतनाम से होगा। इलावेनिल और पार्थ की नजर अब एक और पदक जीतने पर होगी।



इलावेनिल वालारिवान और पार्थ माने ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना कोरिया, चीन और वियतनाम से होगा। इलावेनिल और पार्थ की नजर अब एक और पदक जीतने पर होगी।

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07:03 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: बैडमिंटन में सिंधू-यामागुची 1-1 से बराबर, दूसरे गेम में जापानी खिलाड़ी की वापसी पीवी सिंधू की आक्रामक रणनीति दूसरे गेम में काम नहीं आई। यामागुची ने शुरुआती दबाव से निकलते हुए बढ़त बनाए रखी। उन्होंने अपनी चालाकी और शानदार रक्षण के दम पर सिंधू को परेशान किया। कोर्ट के दूर वाले हिस्से से शटल को नियंत्रित करना भी सिंधू के लिए मुश्किल रहा, जिसके कारण उनके कई शॉट लंबे और बाहर चले गए। दूसरे गेम के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर है। यामागुची ने दूसरा गेम 21-18 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही जापान ने भारत की बराबरी कर ली है और क्वार्टर फाइनल का शुरुआती मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया है। अब सिंधू और यामागुची के बीच मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंच गया है। पीवी सिंधू की आक्रामक रणनीति दूसरे गेम में काम नहीं आई। यामागुची ने शुरुआती दबाव से निकलते हुए बढ़त बनाए रखी। उन्होंने अपनी चालाकी और शानदार रक्षण के दम पर सिंधू को परेशान किया। कोर्ट के दूर वाले हिस्से से शटल को नियंत्रित करना भी सिंधू के लिए मुश्किल रहा, जिसके कारण उनके कई शॉट लंबे और बाहर चले गए। दूसरे गेम के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर है। यामागुची ने दूसरा गेम 21-18 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही जापान ने भारत की बराबरी कर ली है और क्वार्टर फाइनल का शुरुआती मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया है। अब सिंधू और यामागुची के बीच मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंच गया है।

07:01 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: सेपकटकरा में मलयेशिया से पहला मुकाबला हारा भारत, अब वापसी जरूरी भारत को पुरुष टीम रेगु के ग्रुप बी मुकाबले में मलयेशिया के खिलाफ पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। मलयेशिया ने निर्णायक तीसरे गेम में 7-0 की बढ़त बना ली थी, जिसके बाद भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 4-9 किया। हालांकि, मलयेशिया ने फिर लगातार अंक जुटाए और पहला मुकाबला 15-13, 11-15, 15-5 से अपने नाम कर लिया। यह मुकाबला बेस्ट ऑफ थ्री है। भारत पहले ही ग्रुप बी के शुरुआती मुकाबले में जापान से 1-2 से हार चुका है। अब अगले दोनों मुकाबले जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत को पुरुष टीम रेगु के ग्रुप बी मुकाबले में मलयेशिया के खिलाफ पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। मलयेशिया ने निर्णायक तीसरे गेम में 7-0 की बढ़त बना ली थी, जिसके बाद भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 4-9 किया। हालांकि, मलयेशिया ने फिर लगातार अंक जुटाए और पहला मुकाबला 15-13, 11-15, 15-5 से अपने नाम कर लिया। यह मुकाबला बेस्ट ऑफ थ्री है। भारत पहले ही ग्रुप बी के शुरुआती मुकाबले में जापान से 1-2 से हार चुका है। अब अगले दोनों मुकाबले जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी है।

07:01 AM, 22-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला तीसरा गेम हारीं, मुकाबले में थाई खिलाड़ी की वापसी श्रीजा अकुला ने दूसरा गेम जीतने के बाद तीसरे गेम में ओरावन परानांग के खिलाफ 9-11 से हार का सामना किया। इसके साथ ही थाई खिलाड़ी ने मुकाबले में वापसी का रास्ता बना लिया है। हालांकि श्रीजा अभी भी मैच में नियंत्रण की स्थिति में हैं, लेकिन करीबी मुकाबले में तीसरा गेम गंवाने से उन्हें निराशा होगी। अब उनकी नजर अगले गेम में बढ़त मजबूत करने पर होगी।



श्रीजा अकुला ने दूसरा गेम जीतने के बाद तीसरे गेम में ओरावन परानांग के खिलाफ 9-11 से हार का सामना किया। इसके साथ ही थाई खिलाड़ी ने मुकाबले में वापसी का रास्ता बना लिया है। हालांकि श्रीजा अभी भी मैच में नियंत्रण की स्थिति में हैं, लेकिन करीबी मुकाबले में तीसरा गेम गंवाने से उन्हें निराशा होगी। अब उनकी नजर अगले गेम में बढ़त मजबूत करने पर होगी।