फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Indian Coast Guard Recruitment 2026: 6 Group C Posts for 10th and 12th Pass Candidates

आईसीजी भर्ती 2026: स्टोर कीपर, एमटीएस समेत कई पदों पर 10वीं-12वीं पास के लिए नौकरियां; क्या है जरूरी शर्तें?

Wed, 23 Sep 2026 05:01 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 23 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

भारतीय तटरक्षक भर्ती 2026, इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती, ग्रुप सी भर्ती, 10वीं पास नौकरी, 12वीं पास नौकरी, स्टोर कीपर भर्ती, इंजन चालक भर्ती, लस्कर भर्ती, एमटीएस भर्ती, सरकारी नौकरी

विज्ञापन
Indian Coast Guard Recruitment 2026: 6 Group C Posts for 10th and 12th Pass Candidates
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय तटरक्षक बल क्षेत्र (पश्चिम), मुंबई ने ग्रुप 'सी' के नागरिक पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती विज्ञापन 18 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जबकि इसे 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार अंक में प्रकाशित किया गया है। भर्ती अभियान के तहत कुल 6 रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। 

विज्ञापन

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता क्या?

  • स्टोर कीपर ग्रेड-II: 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही स्टोर मैनेजमेंट का कम से कम 1 साल का अनुभव जरूरी है।
    • विज्ञापन
  • इंजन चालक: 10वीं पास और इंजन चालक का वैध दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए। 400 हॉर्स पावर से ज्यादा क्षमता वाले जहाज पर सारंग के रूप में 2 साल का अनुभव वांछनीय है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • लस्कर: 10वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। नाव पर 3 साल का काम करने का अनुभव जरूरी है।
  • सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर: 10वीं पास होना चाहिए। हल्के और भारी दोनों वाहनों का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 2 साल का वाहन चलाने का अनुभव जरूरी है। वाहनों की छोटी-मोटी खराबी ठीक करने का ज्ञान भी होना चाहिए।
  • एमटीएस (चपरासी): 10वीं पास होना चाहिए और कार्यालय परिचारक के रूप में 2 साल का अनुभव जरूरी है।
  • एमटीएस (चौकीदार): 10वीं पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन में चौकीदार के रूप में 2 साल का अनुभव जरूरी है।

आयु सीमा की शर्तें

पद आयु सीमा
स्टोर कीपर ग्रेड-II 18 से 25 वर्ष
इंजन चालक 18 से 30 वर्ष
काम-वासना 18 से 30 वर्ष
सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर 18 से 27 वर्ष
एमटीएस (चपरासी) 18 से 27 वर्ष
एमटीएस (चौकीदार) 18 से 27 वर्ष


सरकारी कर्मचारियों को नियमों के अनुसार अधिकतम 40 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। इंजन चालक पद की आरक्षित रिक्तियों में एससी उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। ड्राइवर, एमटीएस (चपरासी) और एमटीएस (चौकीदार) पदों पर ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी।

ऐसे होगा चयन

  • आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।
  • लिखित परीक्षा से पहले उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
  • उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के 2 सेट लाने होंगे।
  • दस्तावेज सत्यापन के दौरान बायोमेट्रिक जानकारी, जैसे अंगूठे का निशान और फोटो, लिया जाएगा।
  • लिखित परीक्षा पेन-पेपर मोड में होगी और इसकी अवधि 1 घंटे होगी।
  • परीक्षा में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
  • प्रश्न सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी और संबंधित ट्रेड से पूछे जाएंगे।
  • लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसे भारतीय तटरक्षक बल की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

कितना मिलेगा वेतन?

भारतीय तटरक्षक भर्ती में पद के अनुसार वेतन अलग-अलग होगा। स्टोर कीपर ग्रेड-II और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को लेवल-2 के तहत 19,900 से 63,200 रुपये, इंजन ड्राइवर को लेवल-4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये, जबकि लस्कर, एमटीएस (चपरासी) और एमटीएस (चौकीदार) को लेवल-1 के तहत 18,000 से 56,900 रुपये वेतन मिलेगा।

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • भर्ती सेक्शन में जाकर Group C Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन देखें।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ लगाएं।
  • भरे हुए आवेदन फॉर्म को निर्धारित पते पर डाक के माध्यम से भेजें।
  • आवेदन भेजने से पहले फॉर्म में दी गई सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म और डाक रसीद की एक प्रति सुरक्षित रख लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed