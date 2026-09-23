आईसीजी भर्ती 2026: स्टोर कीपर, एमटीएस समेत कई पदों पर 10वीं-12वीं पास के लिए नौकरियां; क्या है जरूरी शर्तें?

भारतीय तटरक्षक बल क्षेत्र (पश्चिम), मुंबई ने ग्रुप 'सी' के नागरिक पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती विज्ञापन 18 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जबकि इसे 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार अंक में प्रकाशित किया गया है। भर्ती अभियान के तहत कुल 6 रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

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