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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   India Post GDS Vacancy 2026: Recruitment for Gramin Dak Sevak Posts, Check Eligibility and Application Dates

इंडिया पोस्ट: जीडीएस के 25000+ पदों निकली बंपर वैकेंसी, 31 अक्तूबर से करें आवेदन; क्या है योग्यता? जानें सबकुछ

Thu, 27 Aug 2026 10:53 AM IST
Shahin Praveen जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Shahin Praveen Updated Thu, 27 Aug 2026 10:53 AM IST
सार

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 31 अक्तूबर से आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी यहां जान सकते हैं।

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India Post GDS Vacancy 2026: Recruitment for Gramin Dak Sevak Posts, Check Eligibility and Application Dates
इंडिया पोस्ट घिबली - फोटो : इंडिया पोस्ट (X)

विस्तार
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India Post GDS Recruitment 2026: भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 20 अगस्त 2026 को ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत देशभर के अलग-अलग डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टर (BPM), सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर भर्ती की जाएगी।

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ऑनलाइन एकमुश्त पंजीकरण 31 अगस्त 2026 से शुरू होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

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कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

आवेदन शुल्क 100 रुपये है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

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इतना मिलेगा वेतन

बीपीएम पद पर चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 29,380 रुपये तक टीआरसीए मिलेगा। वहीं, एबीपीएम और डाक सेवकों को 10,000 से 24,470 रुपये तक मिलेंगे। इन पदों पर रोजाना कम से कम चार घंटे और अधिकतम पांच घंटे काम करना होगा।

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