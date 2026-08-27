इंडिया पोस्ट: जीडीएस के 25000+ पदों निकली बंपर वैकेंसी, 31 अक्तूबर से करें आवेदन; क्या है योग्यता? जानें सबकुछ

India Post GDS Recruitment 2026: भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 20 अगस्त 2026 को ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत देशभर के अलग-अलग डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टर (BPM), सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर भर्ती की जाएगी।

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