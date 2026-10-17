खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी: दिल्ली के आयकर विभाग में 119 रिक्तियां, कौन कर सकता है आवेदन, वेतन कितना होगा?

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, दिल्ली क्षेत्र ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे के तहत भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कर सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के कुल 119 पद भरे जाएंगे। भर्ती का उद्देश्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को आयकर विभाग में नियुक्ति देना है। सभी पद दिल्ली क्षेत्र के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज, 17 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रही है।

भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी

भर्ती करने वाला कार्यालय: प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, दिल्ली क्षेत्र

कुल पद: 119

119 आवेदन शुरू: 17 अक्तूबर 2026

17 अक्तूबर 2026 अंतिम तारीख: 10 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे तक

10 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे तक आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना की तारीख: 31 अगस्त 2026

31 अगस्त 2026 खेल प्रदर्शन की मान्य अवधि: 1 जनवरी 2020 से 15 अक्तूबर 2026

1 जनवरी 2020 से 15 अक्तूबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट: incometaxdelhi.gov.in

incometaxdelhi.gov.in विज्ञापन संख्या: F. No. P-342/Pr.CCIT/Sports Quota Recruitment/2026-27/10703

किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं और कितना वेतन मिलेगा?

इस भर्ती में तीन तरह के पद शामिल हैं। कर सहायक और आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के लिए 44 और 9 पद हैं, जबकि मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए सबसे अधिक 66 पद रखे गए हैं।

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पद का नाम कुल रिक्तियां सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर कर सहायक 44 स्तर-4 आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय 9 स्तर-4 मल्टी-टास्किंग स्टाफ 66 स्तर-1 कुल 119 -

पुराने वेतनमान के अनुसार कर सहायक और आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय का वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,400 रुपये है। मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए पुराना वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 1,800 रुपये है। चयनित अभ्यर्थियों को दो साल की परिवीक्षा अवधि (Probhation) पूरी करनी होगी।

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किन खेलों के खिलाड़ियों के लिए पद आरक्षित हैं?

भर्ती में कुल 27 खेलों और खेल विधाओं के खिलाड़ियों के लिए अवसर दिया गया है। कुल 119 पदों में 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ियों के लिए हैं।

खेल का नाम पुरुष पद महिला पद कुल पद तीरंदाजी 1 1 2 एथलेटिक्स 8 7 15 बैडमिंटन 2 3 5 बास्केटबॉल 1 4 5 बिलियर्ड्स एवं स्नूकर 2 1 3 शरीर सौष्ठव 1 0 1 मुक्केबाजी 3 3 6 शतरंज 1 1 2 क्रिकेट 4 0 4 साइकिलिंग 2 1 3 फुटबॉल 6 0 6 गोल्फ 1 1 2 जिमनास्टिक 1 2 3 हॉकी 7 5 12 जूडो 1 1 2 कबड्डी 5 4 9 कराटे 1 1 2 पैरा खेल 3 3 6 निशानेबाजी 1 1 2 स्क्वैश 1 0 1 तैराकी 1 2 3 टेबल टेनिस 2 2 4 टेनिस 2 2 4 ट्रायथलॉन 1 0 1 वॉलीबॉल 4 3 7 भारोत्तोलन 2 2 4 कुश्ती 3 2 5 कुल 67 52 119

तीनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?

इस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग रखी गई है। सभी योग्यताओं की गणना 31 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

1. कर सहायक

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

चयन के बाद प्रति घंटे 8,000 की-डिप्रेशन की गति वाला आंकड़ा प्रविष्टि परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

2. आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।

10 मिनट तक 80 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतलेख लिखना होगा।

कंप्यूटर पर अंग्रेजी में लिखित प्रतिलेखन 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट के भीतर पूरा करना होगा।

3. मल्टी-टास्किंग स्टाफ

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।

अभ्यर्थियों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के साथ खेल उपलब्धियों से जुड़ी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

आयु सीमा कितनी है और खिलाड़ियों को कितनी छूट मिलेगी?

आयु की गणना 31 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। पदों के अनुसार निर्धारित आयु सीमा इस प्रकार है।

पद न्यूनतम आयु अधिकतम आयु कर सहायक 18 वर्ष 27 वर्ष आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय 18 वर्ष 27 वर्ष मल्टी-टास्किंग स्टाफ 18 वर्ष 25 वर्ष

खेल कोटे के पात्र खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिल सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट मिल सकती है।

खेल उपलब्धियों के लिए कौन-सी शर्तें पूरी करनी होंगी?

अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियां 1 जनवरी 2020 से 15 अक्तूबर 2026 के बीच की होनी चाहिए। इस अवधि में उन्हें भारत, अपने राज्य, विश्वविद्यालय या विद्यालय का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में किया होना चाहिए। भर्ती में खेल उपलब्धियों के आधार पर प्राथमिकता के छह स्तर निर्धारित किए गए हैं।

पहली प्राथमिकता: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की मंजूरी से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी। दूसरी प्राथमिकता: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों या भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित वरिष्ठ या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी। पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी प्राथमिकता: भारतीय विश्वविद्यालय संघ की अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं या खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी। पदक विजेताओं और शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। चौथी प्राथमिकता: भारतीय विद्यालय खेल महासंघ की राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं या खेलो इंडिया युवा, शीतकालीन और पैरा खेलों में राज्य की विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी। शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। पांचवीं प्राथमिकता: राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी। छठी प्राथमिकता: मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, विश्वविद्यालय या विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी, भले ही उन्होंने पदक न जीता हो।

खेल उपलब्धियों के प्रमाण और प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी। इसलिए आवेदन के साथ सही प्रमाणपत्र देना महत्वपूर्ण है।

खेल प्रमाणपत्र किस अधिकारी से बनवाना होगा?

आवेदन करने वाले खिलाड़ियों को अपनी खेल उपलब्धियों के प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करने होंगे। प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी भी अलग-अलग हैं।

प्रतियोगिता का स्तर प्रमाणपत्र का प्रारूप प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रारूप-1 संबंधित खेल महासंघ का सचिव राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रारूप-2 संबंधित खेल महासंघ या राज्य संघ का सचिव अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता प्रारूप-3 संबंधित विश्वविद्यालय के खेल अधिष्ठाता या खेल प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रारूप-4 विद्यालय शिक्षा या खेल विभाग के निदेशक अथवा अतिरिक्त, संयुक्त या उपनिदेशक खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं प्रारूप-5 भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से नामित अधिकारी

आयकर विभाग में खिलाड़ियों का चयन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया में आवेदन की जांच, खेल उपलब्धियों के आधार पर छंटनी, जरूरत के अनुसार कौशल परीक्षण और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है।

चयन के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

आवेदन की जांच: अभ्यर्थी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, खेल उपलब्धियों और आवेदन में दी गई जानकारी की जांच होगी। छंटनी और योग्यता सूची: खेल प्रदर्शन, उपलब्धियों की निरंतरता और निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा। कौशल या गति परीक्षण: कर सहायक पद के लिए आंकड़ा प्रविष्टि गति परीक्षण और आशुलिपिक पद के लिए आशुलिपि कौशल परीक्षण लागू होगा। दस्तावेज सत्यापन: शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्मतिथि का प्रमाण, खेल प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और जहां लागू हो, अनापत्ति प्रमाणपत्र के मूल दस्तावेजों की जांच होगी।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

उपलब्ध भर्ती विवरण में अलग से किसी निश्चित आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है। दिए गए विवरण के अनुसार, अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन और आवेदन पोर्टल पर शुल्क संबंधी निर्देशों की जांच कर लें।

आयकर विभाग की भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। डाक से या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें: