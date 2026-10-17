हरियाणा: एचपीएससी एचसीएस का अंतिम परिणाम जारी, अभिषेक सरोहा ने पाया मेरिट में पहला स्थान, देखें टॉपर लिस्ट

HPSC HCS टॉप 10 मेरिट सूची

जारी विवरण के अनुसार, शीर्ष 10 उम्मीदवारों में आठ सामान्य श्रेणी, एक पिछड़ा वर्ग-बी और एक पिछड़ा वर्ग-ए से संबंधित हैं। इन सभी को खुली मेरिट के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा की कार्यकारी शाखा में आवंटन दिया गया है।

मेरिट रैंक उम्मीदवार का नाम श्रेणी आवंटित सेवा 1 अभिषेक सरोहा सामान्य सामान्य-एचसीएस 2 कुलदीप सामान्य सामान्य-एचसीएस 3 ईशा कला सामान्य सामान्य-एचसीएस 4 क्रीमि (Creamy) सामान्य सामान्य-एचसीएस 5 छवि सामान्य सामान्य-एचसीएस 6 रजत फोगाट सामान्य सामान्य-एचसीएस 7 राहुल सैनी पिछड़ा वर्ग-बी सामान्य-एचसीएस 8 मन्व (Manv) सामान्य सामान्य-एचसीएस 9 रीनू सामान्य, भूतपूर्व सैनिक आश्रित श्रेणी सामान्य-एचसीएस 10 जैनब खातून पिछड़ा वर्ग-ए सामान्य-एचसीएस

किस सेवा में सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती हुई?

इस भर्ती में कुल 10 सेवाओं के लिए पद निर्धारित किए गए थे। इनमें आबकारी एवं कराधान अधिकारी के सबसे अधिक 27 पद हैं। हरियाणा सिविल सेवा की कार्यकारी शाखा में 24 और सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के 22 पद शामिल हैं।

सेवा का नाम कुल पद हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) 24 उप पुलिस अधीक्षक 8 आबकारी एवं कराधान अधिकारी 27 जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक 2 सहायक सहकारी समितियां पंजीयक 3 जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी 1 सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी 22 यातायात प्रबंधक 7 'ए' श्रेणी तहसीलदार प्रशिक्षु 3 'ए' श्रेणी नायब तहसीलदार प्रशिक्षु 5 कुल 102

आरक्षण श्रेणी के अनुसार कितने पद निर्धारित थे?

भर्ती में सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए गए थे।

श्रेणी पदों की संख्या कुल पदों में हिस्सेदारी सामान्य/अनारक्षित 46 45.10% वंचित अनुसूचित जाति 13 12.75% अन्य अनुसूचित जाति 10 9.80% पिछड़ा वर्ग-ए 15 14.71% पिछड़ा वर्ग-बी 7 6.86% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 11 10.78% कुल 102 100%

इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजन के लिए क्षैतिज आरक्षण भी निर्धारित किया गया था। उपलब्ध विवरण के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए पांच और दिव्यांगजन श्रेणी के लिए सात पदों का प्रावधान था।

101 उम्मीदवारों की सिफारिश, एक पद क्यों लंबित रखा गया?

आयोग ने कुल 102 विज्ञापित पदों के मुकाबले 101 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। शेष एक पद दिव्यांगजन की श्रवण बाधित श्रेणी से संबंधित है। इस पद पर निर्णय राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मिलने तक लंबित रखा गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिणाम में किसी प्रशासनिक, लिपिकीय या टंकण संबंधी त्रुटि का पता चलने पर उसे सुधारने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है।