फैकल्टी जॉब: बिना यूजीसी नेट आईआईएम कोझिकोड में सहायक प्रोफेसर बनने का मौका, कौन कर सकता है आवेदन?

बिना लिखित परीक्षा कैसे होगा चयन?

इस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा। चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा।



1. शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी?

उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, शोध अनुभव, शोध प्रकाशन और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके लिए कटऑफ तय की जाएगी।



2. सेमिनार और दस्तावेज सत्यापन में क्या होगा?

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सेमिनार में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाएगा। इसी दौरान उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा।



3. साक्षात्कार कहां होगा?

ऊपर के चरणों में सफल उम्मीदवारों को फैकल्टी साक्षात्कार समिति के सामने साक्षात्कार देना होगा। साक्षात्कार आईआईएम कोझिकोड परिसर में आयोजित किए जाएंगे।