खुशखबरी: आईबीपीएस पीओ 2026 भर्ती में बढ़ी वैकेंसी, अब भरी जाएंगी 7565 रिक्तियां, जानें कितने पदों का हुआ इजाफा

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2026-27 के लिए रिक्तियों में इजाफा किया है। पहले इस भर्ती के तहत 7,365 पद भरे जाने थे। अब रिक्तियों की संशोधित संख्या बढ़कर 7,565 हो गई है। यानी आईबीपीएस पीओ भर्ती में कुल 200 पदों की बढ़ोतरी हुई है। संशोधित रिक्तियों का विवरण 27 अगस्त 2026 तक का है।

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खास बात यह है कि पहले यूको बैंक के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। अब यूको बैंक में 200 पद जोड़े गए हैं। इसी वजह से कुल रिक्तियों में 200 पद का इजाफा हुआ है।