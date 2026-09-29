आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 पर बड़ा अपडेट: रिक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा, करीब 200 पद बढ़े, देखें नोटिस

आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आईबीपीएस ने सीआरपी-सीएसए-XVI की रिक्तियों को अपडेट किया है। 29 सितंबर 2026 को जारी अद्यतन रिक्ति विवरण के अनुसार, ग्राहक सेवा सहयोगी पदों की कुल संभावित रिक्तियां 11,403 से बढ़कर 11,663 हो गई हैं। यानी भर्ती प्रक्रिया में कुल 260 पदों की बढ़ोतरी की गई है।



इस भर्ती में बढ़ी हुई सभी 260 रिक्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जोड़ी गई हैं। शुरुआती अधिसूचना में बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 1,200 पद बताए गए थे, जो अब बढ़कर 1,460 हो गए हैं। इस तरह अकेले बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्तियों में 260 पदों का इजाफा हुआ है।

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दूसरे बैंकों में क्या बदलाव हुआ?

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, अन्य भाग लेने वाले बैंकों की बताई गई रिक्तियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में 500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 500, केनरा बैंक में 2,500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1,419 और इंडियन बैंक में 1,700 रिक्तियां बनी हुई हैं।

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बैंक का नाम 1 अगस्त 2026 29 सितंबर 2026 बदलाव बैंक ऑफ बड़ौदा 1,200 1,460 +260 बैंक ऑफ इंडिया 500 500 0 बैंक ऑफ महाराष्ट्र 500 500 0 केनरा बैंक 2,500 2,500 0 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1,419 1,419 0 इंडियन बैंक 1,700 1,700 0 इंडियन ओवरसीज बैंक 780 780 0 पंजाब नेशनल बैंक 2,016 2,016 0 पंजाब एंड सिंध बैंक 376 376 0 यूको बैंक 412 412 0 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनआर एनआर - कुल 11,403 11,663 +260

इसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक में 780, पंजाब नेशनल बैंक में 2,016, पंजाब एंड सिंध बैंक में 376 और यूको बैंक में 412 पद बताए गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने अभी भी एनआर यानी रिपोर्ट नहीं किया गया लिखा है, इसलिए इसे संख्या के तौर पर बढ़ोतरी या कमी में शामिल नहीं किया जा सकता।

बैंक ऑफ बड़ौदा में किस श्रेणी में कितनी बढ़ोतरी?

बैंक ऑफ बड़ौदा की बढ़ी हुई 260 रिक्तियां अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में भी बांटी गई हैं। अनारक्षित श्रेणी में 138, अन्य पिछड़ा वर्ग में 48, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 28, अनुसूचित जाति में 26 और अनुसूचित जनजाति में 20 पद बढ़े हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की कुल रिक्तियां 1,200 से बढ़कर 1,460 हो गई हैं।

किस राज्य में सबसे ज्यादा पद बढ़े?

राज्यवार उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा की 63 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ी गई हैं। इसके बाद कर्नाटक में 44, तमिलनाडु में 23 और उत्तर प्रदेश में 21 अतिरिक्त पद बढ़े हैं। राजस्थान में 18 और केरल में 13 पदों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

गुजरात में कितनी सीटें बढ़ीं?

बैंक ऑफ बड़ौदा की अतिरिक्त रिक्तियों में गुजरात में 63 पदों की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक में 44, तमिलनाडु में 23, उत्तर प्रदेश में 21, राजस्थान में 18 और केरल में 13 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं। उपलब्ध जानकारी में इन राज्यों के लिए बढ़ी हुई सीटों की संख्या दी गई है; इसे राज्य की कुल रिक्तियों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।