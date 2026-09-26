आईएएफ: अग्निवीरवायु भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी, आज से दर्ज करें आपत्ति; कब तक खुला रहेगा पोर्टल? जानें

आज से दर्ज करें आपत्ति?

परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल 26 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से खुलेगा। उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक प्रश्न पत्र या प्रोविजनल आंसर की में दिए गए किसी उत्तर को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।



उम्मीदवार तय समय के भीतर अपने लॉगिन के जरिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित तारीख और समय के बाद या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आंसर शीट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

अग्निवीरवायु की आंसर शीट में उम्मीदवार का नाम, पंजीकरण संख्या, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा केंद्र का नाम जैसी जानकारी दी होगी। इसमें परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल, उनके विकल्प, उम्मीदवार द्वारा चुना गया जवाब और प्रोविजनल उत्तरकुंजी में दिए गए सही जवाब भी देखे जा सकेंगे। साथ ही, हर सवाल के सामने यह भी बताया जाएगा कि उम्मीदवार का जवाब सही, गलत या अनुत्तरित था।