एचपीएससी: हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 295 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल, देखें पीडीएफ

हाईकोर्ट में चल रहे मामलों का परिणाम पर क्या असर होगा?

आयोग ने बताया है कि यह परिणाम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित कई मामलों के अंतिम फैसले के अधीन है। इनमें सिविल रिट याचिकाएं और एक लेटर्स पेटेंट अपील शामिल हैं। नोटिस में इन मामलों के नंबर दिए गए हैं।



सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) के मामले:

5670/2026, 6133/2026, 5930/2026, 5714/2026, 8560/2026, 12214/2026, 19209/2026, 12820/2026, 15474/2026, 17057/2026, 16478/2026, 19018/2026, 19012/2026, 17153/2026, 19111/2026, 17207/2026, 19282/2026, 19349/2026, 19406/2026, 19404/2026, 19511/2026, 19505/2026 और 19522/2026



इसके अलावा एलपीए संख्या 1690/2026, सीडब्ल्यूपी संख्या 16447/2026 में लंबित है।