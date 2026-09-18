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सर्राफा बाजार: कच्चे तेल की नरमी से चमका सोना, चांदी भी 5000 रुपये उछली; निवेशकों ने किया सर्राफा का रुख

Fri, 18 Sep 2026 07:34 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 18 Sep 2026 07:34 PM IST
सार

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से सोने और चांदी में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली में सोना 1,600 रुपये और चांदी 5,000 रुपये चढ़ी। निवेशकों ने महंगाई की चिंताओं के कम होने पर सर्राफा बाजार का रुख किया।

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सोने और चांदी का भाव - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमतों में जोरदार वापसी देखी गई। यह 1,600 रुपये बढ़कर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। कच्चे तेल की घटती दरों ने महंगाई की चिंताओं को कम किया। इससे निवेशकों को हालिया बिकवाली के बाद सर्राफा में लौटने का अवसर मिला।

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स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाली पीली धातु 1,600 रुपये बढ़कर 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। यह गुरुवार के 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से अधिक है। चांदी भी इस उछाल में शामिल हुई और 5,000 रुपये चढ़कर 2.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। पिछले सत्र में सफेद धातु 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर सपाट बंद हुई थी।

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कीमतों में उछाल का क्या कारण रहा?

ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने बताया कि डॉलर और ट्रेजरी प्रतिफल में नरमी के बाद सोने में तेजी से वापसी हुई। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर वृद्धि के बाद निवेशक अपनी स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे। चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया। तेल लगातार तीसरे सत्र में 101 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर गिर गया। सऊदी आपूर्ति बहाल होने और वैकल्पिक शिपिंग मार्गों की उम्मीदों ने तत्काल आपूर्ति-बाधा के डर को कम किया।

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वैश्विक बाजार में क्या स्थिति रही?

यह तेजी वैश्विक सर्राफा बाजारों में देखी गई। हाजिर सोना 50.96 अमेरिकी डॉलर यानी 1.17 फीसदी बढ़कर 4,392.78 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी 3.10 फीसदी बढ़कर 67.21 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई। मीराए एसेट शेयरखान में कमोडिटीज के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि तेल कीमतों में गिरावट ने एफओएमसी के आक्रामक मौद्रिक नीति निर्णय को कुछ हद तक नकार दिया। सोने-समर्थित ईटीएफ धारिता में लगातार आठवें दिन शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। कुल वैश्विक धारिता 100.39 दस लाख औंस हो गई। यह साल-दर-साल 1.44 दस लाख औंस बढ़ी है।

क्या चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं?

हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव एक जोखिम बना हुआ है। गौरव गर्ग ने यह बात कही। बढ़ा हुआ अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी प्रतिफल भी सर्राफा के लाभ को सीमित कर रहा है। निवेशकों को इन कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए।

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