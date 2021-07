GK Question PET Exam 2021: ये हैं UPSSSC PET में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के 10 प्रश्न

{"_id":"60e6dec08ebc3ebf5409bfc2","slug":"gk-question-pet-exam-2021-here-are-10-current-affairs-questions-asked-in-upsssc-pet-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"GK Question PET Exam 2021: \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 UPSSSC PET \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0942\u091b\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902\u091f \u0905\u092b\u0947\u092f\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 10 \u092a\u094d\u0930\u0936\u094d\u0928","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

सार आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करने जा रहे हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के पास महज 40 दिनों का ही समय बचा है। बाकी सबजेक्ट्स के साथ ही इन दिनों उन्हें अपनी करेंट अफेयर्स को मजबूत बनाने पर काम करना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकें। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करने जा रहे हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।1. मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है?a) पश्चिम बंगाल b) आंध्र प्रदेश c) कर्नाटक d) ओडिशा2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था?a) स्वास्थ्य के लिए योग b) स्वास्थ्य के लिए योग c) अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग d) दीर्घायु के लिए योग3. WWF इंडिया द्वारा वन फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है?a) उपासना कामिनेनी b) अमला अक्किनेनी c) श्रुति हासन d) सामंथा अक्किनन4. शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा से चमगादड़ों में किस वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है?a) कोविड-19 b) इबोला c) निपाह d) ज़िका5. एस और पी ग्लोबल रैंकिंग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है?a) 10 प्रतिशत b) 9.5 प्रतिशत c) 8.5 प्रतिशत d)7.8 प्रतिशत6. शैली-एन फ्रेजर-प्राइस इतिहास की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई हैं। वह किस राष्ट्र से संबंधित है?a) दक्षिण अफ्रीका b) फ्रांस c) इटली d) जमैका7. ओपन युग में विंबलडन के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बने हैं?a) वू डि b) झांग ज़ी c) ली झे d) झांग झिझेन8. पैनासोनिक ने टेस्ला की हिस्सेदारी ___ के लिए बेची ?a. $3.6 बिलियन b. $3.7 बिलियन c. $3.8 बिलियन d. $3.5 बिलियन9. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए _____ की पुरस्कार राशि की घोषणा की है।a. 3 करोड़ रुपये b. 5 करोड़ रुपये c. 4 करोड़ रुपये d. 7 करोड़ रु10. पीएसयू बैंक सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है?a.केनरा बैंक b.इंडियन बैंक c. बैंक ऑफ महाराष्ट्र d.पीएनबीअपने एग्जाम की तैयारी करें घर बैठे, वो भी फ्री मेंअगर आप भी घर बैठे अपने किसी भी एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन व पक्की तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए अभी फ्री Safalta Class ज्वॉइन कर लें जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSI, UP-ASI, PET. CTET, UPTET, पॉलिटेक्निक, NDA/NA, CDS, AFCAT की मजबूत तैयारी दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस माध्यम से कराई जा रही है।